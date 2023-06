Le développement vert offre de bonnes perspectives pour la Mongolie-Intérieure





BEIJING, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Quotidien du Peuple montre que la conservation de l'environnement et le développement écologique ont gagné du terrain dans la région autonome de la Mongolie-Intérieure, au nord de la Chine, ces dernières années.

Les prairies sont en pleine régénération naturelle grâce à une politique de subvention, mise en oeuvre depuis une douzaine d'années, qui vise la protection écologique.

L'exploitation forestière commerciale est interdite. Par conséquent, la zone forestière de Daxing'anling, la plus grande zone forestière possédée par l'État en Chine, est exempte d'activités d'exploitation forestière.

Le désert de Kubuqi, en Mongolie-Intérieure, a reverdi. Il est considéré comme un modèle de contrôle des régions désertiques par les Nations Unies, et la couverture en eau des lacs Hulun, Ulansu et Daihai de la région autonome reste stable grâce à une gestion globale.

L'écologie est un trait caractéristique du développement de la Mongolie-Intérieure. La conservation de l'environnement est une obligation pour la région autonome, qui génère une énergie infinie pour son développement.

En tant qu'importante source d'énergie et de ressources stratégiques pour la Chine, la Mongolie-Intérieure déborde de vitalité.

Elle se classe au premier rang du pays en termes de capacités totales installées pour l'électricité et les énergies nouvelles. Tirant parti de ses avantages pour améliorer l'efficacité de son développement, la région autonome bénéficie d'une économie énergétique moderne et forte.

La Mongolie-Intérieure a fait des progrès remarquables dans le développement de la production des énergies éolienne et photovoltaïque, passant d'un important producteur d'énergies fossiles à un producteur focalisé sur les énergies nouvelles.

L'année dernière, elle a proposé de porter la part de sa capacité totale de production d'énergie renouvelable à environ 40 pour cent. En outre, la capacité installée des énergies nouvelles devrait dépasser celle de l'énergie thermique dans la région autonome d'ici 2025.

La Mongolie-Intérieure est une base de production nationale de produits agricoles et d'élevage. Elle poursuit un développement de haute qualité de l'agriculture et de l'élevage, et développe ces deux secteurs en fonction de conditions spécifiques.

Au cours des dernières années, sa consommation d'engrais chimiques et de pesticides a connu une croissance négative constante, tandis que la région a connu une augmentation continue de l'utilisation globale des pailles et des déchets animaux, ainsi que du recyclage du paillis plastique. La Mongolie-Intérieure dispose désormais d'une plus grande capacité d'approvisionnement en produits écologiques de qualité comme le grain, l'huile alimentaire, les céréales secondaires, les produits laitiers, le boeuf et le mouton.

Pour travailler en faveur d'une Chine plus belle, la Mongolie-Intérieure a désigné plus de la moitié de son territoire en tant que ligne rouge écologique (zone de protection écologique) et 70 pour cent de celui-ci comme espace écologique. Il ne s'agit pas d'une restriction à son développement, mais d'un reflet de la ferme détermination de la région autonome à construire un système industriel moderne avec des caractéristiques écologiques, à établir un centre industriel pour les énergies nouvelles et à atteindre ses objectifs en matière de pic de carbone et de neutralité carbone.

La région autonome de la Mongolie-Intérieure s'efforce, en tirant pleinement parti de ses avantages, de réaliser une transition écologique globale dans la production et les modes de vie et de jeter des bases solides pour un développement futur.

8 juin 2023 à 09:57

