Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et de la députée de Mont-Royal-Outremont

QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Conflit de travail au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

« Depuis des mois, le ministre du Travail claironne qu'il veut que le conflit de travail du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges se règle rapidement. Lorsque questionné à l'étude des crédits à ce sujet, il a répondu : « Assez, c'est assez. Là, il faut trouver des solutions ». Ça fait deux mois ! Quand est-ce qu'assez, c'est vraiment assez pour le ministre ?

Pendant ce temps, les corps en attente d'inhumation s'accumulent dans des congélateurs.

Il ne s'agit pas seulement d'un conflit de travail entre employeur et travailleurs, mais aussi, et surtout, de dignité humaine. De nombreuses familles attendent la mise en terre de leurs défunts proches et d'autres souhaitent simplement avoir la chance d'aller se recueillir auprès de la sépulture de leurs disparus.

Le ministre caquiste doit faire preuve de leadership et s'assurer de régler le conflit rapidement. Il s'est impliqué personnellement pour le transport scolaire en Outaouais, pourquoi n'agit-il pas ainsi dans le présent conflit?

Le ministre de la CAQ est redevable envers les familles endeuillées. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et députée de Bourassa-Sauvé

-Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont

8 juin 2023 à 09:15

