Fonds régions et ruralité - Plus de 1,8 M$ pour le Laboratoire d'innovation en mobilité intelligente et territoriale de la MRC de Brome-Missisquoi





COWANSVILLE, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 834 512 $ avec la MRC de Brome-Missisquoi pour la création du Laboratoire d'innovation en mobilité intelligente et territoriale.

Celui-ci vise la mise en place de solutions innovantes en matière de transport, afin d'adapter ce dernier aux particularités de la MRC. Diverses phases de déploiement sont prévues, comme l'étude des différentes sources d'énergie inspirées par le concept d'économie circulaire et la réalisation de projets pilotes avec plusieurs partenaires de la société civile.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 528 760 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Brome-Missisquoi totalise, quant à elle, 305 752 $.

Citations :

« Ce projet a pour objectif d'améliorer les liens entre les différents types de services offerts en transport dans Brome-Missisquoi. Il constitue une réponse adéquate aux défis ciblés par la MRC, tout en maximisant l'offre de moyens de transport carboneutres. De plus, cette initiative favorisera certainement l'attraction de nouveaux talents dans Brome-Missisquoi, et ce, pour le plus grand bonheur des entreprises! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC, en plus de viser la diminution des gaz à effet de serre. De plus, elle contribuera à répondre aux besoins en transport de sa population. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est avec beaucoup de gratitude que nous recevons cette excellente nouvelle. Ce levier financier permettra à la MRC de mettre en oeuvre des initiatives innovantes qui viseront à améliorer la mobilité des personnes sur l'ensemble de notre territoire. Nous devons nous occuper des enjeux climatiques et entreprendre des actions concrètes pour nous assurer de limiter nos impacts environnementaux. L'annonce d'aujourd'hui démontre cette volonté partagée d'agir en ce sens. »

Patrick Melchior, préfet de la MRC de Brome-Missisquoi

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

8 juin 2023 à 09:00

