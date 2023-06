Les dépenses de l'administration publique québécoise au titre de la culture en forte hausse en 2020-2021





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - En 2020-2021, les dépenses en culture des ministères et organismes de l'administration publique québécoise ont augmenté de 25 %, pour se fixer à 2,35 G$. Ces dépenses représentent 1,85 % des dépenses consolidées du gouvernement du Québec, un sommet depuis que ces données sont disponibles, soit depuis 1985-1986. C'est ce que révèle la publication Les dépenses en culture de l'administration publique québécoise en 2020-2021, diffusée aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Augmentation exceptionnelle des dépenses liées à de l'aide financière

L'augmentation des dépenses en culture de l'administration publique québécoise en 2020-2021 est particulièrement attribuable à l'aide financière provenant des mesures de soutien mises en place dans divers secteurs en raison de la pandémie; ces mesures ont fait passer les dépenses de fonctionnement de 899 M$ en 2019-2020 à 1 224 M$ en 2020-2021 (+ 36 %).

Ce résultat contraste avec la progression des années antérieures, qui est plutôt attribuable aux dépenses fiscales (crédits d'impôt). Ce type de dépense est passé de 686 M$ en 2019-2020 à 820 M$ en 2020-2021 (+ 19 %).

Dépenses selon le domaine culturel

En 2020-2021, le poids des dépenses directes consenties dans les trois principaux domaines que sont Bibliothèques (19 %), Patrimoine, institutions muséales et archives (14 %) et Arts de la scène (14 %) est tombé sous la barre des 50 % pour la première fois depuis plus de 30 ans. Ce résultat est en partie attribuable à une hausse des dépenses directes dans le domaine Cinéma et audiovisuel (+ 239 %). Par ailleurs, en tenant compte des dépenses fiscales, c'est le domaine Cinéma et audiovisuel qui a recueilli la part la plus importante, soit 25 % des dépenses totales. Le domaine Multimédia suit (13 %).

Évolution des dépenses par habitant

Les dépenses en culture de l'administration publique québécoise représentaient 274 $ par habitant en 2020-2021; elles s'élevaient à 222 $ en 2019-2020. Les dépenses directes, qui comprennent les salaires et traitements, les achats de biens et de services, l'aide financière, les investissements, etc., mais excluent les mesures fiscales, s'élevaient à 179 $ par habitant en 2020-2021, alors que la valeur des crédits d'impôt remboursables était de 96 $ par habitant.

Dépenses selon la région

En 2020-2021, 74 % des dépenses directes en culture ont été effectuées dans les régions centrales de Montréal (401,24 $ par habitant) et de la Capitale-Nationale (401,86 $ par habitant). Dans les autres régions, elles oscillaient entre 44,62 $ et 172,28 $ par habitant. Les dépenses directes en culture ont augmenté dans toutes les régions administratives sauf la Côte-Nord (- 3,6 %) et le Nord-du-Québec (- 6,3 %).

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

