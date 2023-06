LE PRESTIGIEUX MAXIM GRAND PRIX PARTY RETOURNE À MONTRÉAL POUR SA DEUXIÈME ÉDITION DURANT LA FIN DE SEMAINE DU GRAND PRIX





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La fête la plus exclusive au Canada est de retour et meilleure que jamais! Préparez-vous pour une soirée électrisante le 17 juin prochain alors que Maxim prendra le contrôle de la Gare Windsor pour une deuxième édition de l'événement Maxim Grand Prix Party. Cette soirée, étant l'une des plus attendues du week-end, attire une variété d'artistes, de célébrités, d'influenceurs, de gens d'affaires et d'athlètes.

Préparez-vous à entrer dans un univers luxueux comme aucun autre, où des activations de marque captivantes, des opportunités de photos, des expériences de course passionnantes, des performances à couper le souffle et du divertissement de premier ordre sont au menu. Avec une programmation digne d'un festival, des artistes renommés tels que DIPLO, Francis Mercier avec une performance live de Kiesza, DJ Ruckus, Sam Blacky, Diamond Cafe, Kaitlin Hawayek et plusieurs autre monteront sur scène pour une soirée inoubliable animée par la célèbre mannequin et influenceuse montréalaise, Kim Bruneau.

"Nous sommes ravis de ramener cet événement incontournable à Montréal", a déclaré le nouveau président de TFA Inc. (le principal groupe de divertissement au Canada), Rob Segal. "Nous avons prévu une soirée incroyable pour les invités, et l'événement de cette année sera un incontournable."

Avec un nombre limité de lounges VIP encore disponibles, les invités seront servis par nul autre que le célèbre chef Antonio Park. Cette année, le Maxim Grand Prix Party accueille également un commanditaire d'importance, le Groupe Dilawri, le plus grand groupe automobile au Canada. Admirez une exposition de leurs meilleures voitures de sport de luxe dans la zone Dilawri tout au long de la soirée. De plus, la célèbre marque de whisky Jack Daniel's servira aux clients un cocktail de bienvenue à leur arrivée. Les modèles de Dulcedo Management apporteront une touche d'élégance additionnelle à la fête la plus attendue du week-end de course.

Le Maxim Grand Prix Party promet un éventail d'attractions spectaculaires et une nuit remplie de musique et de danse. Assistez à des spectacles de cirque, savourez l'expertise de nos mixologues exceptionnels et découvrez de près un véhicule unique en son genre de l'emblématique constructeur britannique de voitures de sport de luxe Aston Martin.

La liste d'invités de l'année dernière comprenait l'actrice Minka Kelly, PK Subban, la pro du tennis et la beauté Maxim Hot 100 de 2022 Eugénie Bouchard , le pilote de Williams Racing F1 Nicholas Latifi , le champion de F1 2009 Jenson Button, le champion du Super Bowl LIV Laurent Duvernay-Tardif, l'ancien champion de boxe Jean Pascal, la star de Riverdale Casey Cott, les célèbres chorégraphes Les Twins et la star de Upload Robbie Amell pour n'en nommer que quelques-uns.

Faites partie de la plus grande fête du week-end de course et achetez vos billets dès maintenant pour le MAXIM GRAND PRIX PARTY !

Quoi: MAXIM GRAND PRIX PARTY

Quand: Samedi 17 juin, 2023 | Heure: De 19h00 à 03h00

Où : Gare Windsor située au 1160, avenue des Canadiens-de-Montréal

Billets: Sécurisez vos loges et vos billets avant qu'il ne soit trop tard www.maximgrandprixparty.com

8 juin 2023 à 08:48

