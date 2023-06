LambdaTest introduit une fonctionnalité d'analyse des échecs des tests alimentée par l'IA dans sa plateforme d'orchestration de tests intelligents HyperExecute





Grâce à cette fonctionnalité, les clients peuvent garantir un développement logiciel de meilleure qualité, un délai de mise sur le marché réduit et une satisfaction accrue de la clientèle

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- LambdaTest , une plateforme cloud d'exécution de tests d'entreprise intelligente et unifiée, a introduit une fonctionnalité d'analyse des échecs des tests alimentée par l'IA dans HyperExecute, sa plateforme d'exécution et d'orchestration de tests intelligente et ultra-rapide. Cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire permettra aux entreprises numériques de rationaliser leur processus de dépannage et de remédiation pour les échecs des cas de test en un seul clic.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d'HyperExecute n'auront plus à effectuer l'analyse manuelle des logs de test, qui est longue et fastidieuse. La plateforme catégorisera les erreurs, permettant une identification rapide des types d'échec, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la vitesse de retour d'information des développeurs.

Après avoir identifié le type de défaillance, LambdaTest propose une approche structurée pour y remédier par des mesures correctives précises ou des remèdes recommandés. Cette approche ciblée permet aux utilisateurs de résoudre plus rapidement les défaillances en éliminant les étapes manuelles inutiles et en optimisant l'efficacité.

« Avec l'introduction de l'analyse des défaillances des tests alimentée par l'IA, nous réduisons considérablement le temps nécessaire à l'analyse des causes profondes (RCA). Notre objectif global est d'améliorer la productivité des équipes de test en augmentant l'efficacité et l'efficience du processus d'assurance qualité. Grâce à cette fonctionnalité, les équipes de développement peuvent désormais concentrer leurs efforts sur la mise en oeuvre de solutions précises. Il s'agit d'un changement fondamental, d'une plateforme d'exécution de tests brutale à un copilote d'orchestration de tests alimenté par l'IA qui assiste les développeurs et les équipes d'assurance qualité à chaque étape de la validation de la qualité. La réduction des délais d'exécution qui en résulte permet de corriger plus rapidement les bogues, de développer des logiciels de meilleure qualité, de réduire les délais de mise sur le marché et d'améliorer la satisfaction du client final », a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit de LambdaTest.

LambdaTest a également ajouté de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme d'analyse de l'intelligence des tests afin de permettre aux utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle sur les journaux de commande Selenium. Les principales fonctionnalités comprennent l'identification rapide des problèmes, l'état des réponses dans le temps, l'analyse de l'utilisation des points d'extrémité et la priorisation des corrections de bogues.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse : https://www.lambdatest.com/test-intelligence/failure-analysis

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme cloud d'exécution de tests d'entreprise unifiée alimentée par l'IA qui aide les entreprises à réduire drastiquement le temps de mise sur le marché grâce à l'exécution plus rapide des tests, en garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 clients et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents.

permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle cadre et langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps de test de qualité, aidant ainsi les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site, https://www.lambdatest.com ou contacter le service de presse de LambdaTest : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

8 juin 2023 à 08:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :