HGrégoire parmi les 300 plus grandes entreprises du classement Les Affaires

HGrégoire figure en 158e position du classement des 300 plus grandes entreprises du Québec publié par Les Affaires pour l'année 2023, avec ses plus de 770 employés au Québec et plus de 1800 employés aux États-Unis.

« Dans des moments comme ceux-ci, nous pouvons vraiment prendre du recul et admirer les progrès que nous avons réalisés pour nous-mêmes, notre industrie, mais, plus important encore, dans la vie de nos clients. Déclare John Hairabedian, président de HGrégoire. Nous sommes fiers d'être une entreprise québécoise et espérons continuer notre expansion afin de faire une différence auprès des consommateurs. »

HGrégoire connaît une croissance fulgurante, autant au niveau du nombre d'employés que de son chiffre d'affaires. L'entreprise a également remporté le prestigieux prix "Les Mercuriades 2023", dans la catégorie Accroissement de la productivité - Investissement Québec.

HGrégoire possède aujourd'hui 30 concessionnaires en Amérique du Nord. L'entreprise, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, compte poursuivre son expansion sur les deux côtés de la frontière dans les prochaines années, toujours dans le but de mieux desservir sa clientèle.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire ? qui comprend à la fois HGrégoire et HGreg.com ? s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée de plus de 1?700 amateurs d'auto, HGrégoire exploite 32 concessions en Amérique du Nord, dont 20 au Québec, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

8 juin 2023 à 08:40

