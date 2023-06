Bell Média transforme l'achat média au Canada grâce à la télévision adressable, à l'inventaire exclusif de Bell DSP et aux nouvelles capacités d'attribution de Bell Analytique





- Les nouvelles solutions publicitaires et les nouveaux produits fondés sur les données de Bell Média comprennent des mises à niveau sur SAM Télé et l'audio adressable sur Bell DSP -

- Les produits sont accessibles sur la Plateforme Marketing Bell -

- Le tout optimisé par les données internes canadiennes conformes à la protection de la vie privée et de première main de Bell -

Pour tweeter ce communiqué: https://thelede.ca/a6Bd1l

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Avant la présentation Upfront 2023 d'aujourd'hui, Bell Média a dévoilé de nouvelles solutions publicitaires élargies qui améliorent la technologie en matière d'achat de publicité et de médias au Canada. Accessible par le biais de la Plateforme Marketing Bell, la gamme de produits fondés sur les données combine l'innovation, le contenu et la technologie de Bell et de Bell Média, pour bâtir un avenir intégré, automatisé et conforme à la protection de la vie privée pour les spécialistes du marketing canadiens.

La Plateforme Marketing Bell rassemble la gamme de produits de données de Bell Média (Bell Analytique, Bell DSP et SAM), et offre aux annonceurs une solution complète propulsée par les données de première main de Bell. Les plus récentes avancées technologiques de Bell Média favorisent une véritable intégration à ses marques emblématiques canadiennes grâce à de nouvelles solutions et à des mises à niveau des produits.

Lancement du service Télévision adressable

L'offre révolutionnaire de Télévision adressable de Bell Média permet aux annonceurs de diffuser des publicités personnalisées à des foyers ou à des appareils ciblés, en fonction des données démographiques et comportementales. Celle-ci est offerte sur la vidéo sur demande (VSD), les diffusions en direct ainsi que le contenu linéaire. En ajoutant le service Télévision adressable sur Bell Télé Fibe, Bell Média est la première entreprise média au Canada à offrir la télévision adressable sur les chaînes linéaires par l'intermédiaire d'un distributeur canadien de télédiffusion. Nous annoncerons également l'ajout du service à d'autres plateformes au cours des prochains mois. Le service Télévision adressable sera accessible directement auprès de l'équipe Ventes de Bell Média, puis au moyen d'un accès programmatique exclusif à la plateforme Bell DSP.

SAM : nouvelle gestion stratégique de l'audience

Les récentes mises à niveau apportées à SAM, l'outil exclusif de gestion stratégique de l'audience de Bell Média, comprennent une optimisation plus rapide, de meilleures propositions, des capacités d'utilisateur accrues et des fonctions d'automatisation. La nouvelle interface libre-service intuitive offre des vues supplémentaires du tableau de bord, une meilleure création d'auditoires et des notifications dans l'application, pour une gestion plus efficace des campagnes télévisées. De plus, la gestion stratégique de l'audience fonctionne maintenant de façon transparente avec les produits Bell Analytique, comme le Gestionnaire d'auditoire de Bell et le nouvel outil Perspectives d'attribution de Bell.

Inventaire élargi sur Bell DSP

La technologie Audio adressable, qui sera lancée plus tard cette année, sera offerte sur Bell DSP, la plateforme de publicité programmatique de classe mondiale de Bell Média. De plus, Bell DSP fournira un accès exclusif au nouveau service Télévision adressable et à l'inventaire de Crave. Le nouveau service Audio adressable permettra aux marques d'insérer des publicités audio numériques dans des radiodiffusions et des baladodiffusions en direct, et de cibler l'auditoire. Tirant parti de la puissance des données de premier ordre de Bell, l'audio adressable offre l'intimité et l'influence de l'audio, combinées à la transparence et à l'efficacité de la publicité programmatique.

Nouvelles capacités de Bell Analytique

L'outil Bell Analytique a élargi ses capacités grâce à de nouvelles sources de données. Celles-ci font la promotion des achats omnicanaux, comme le reciblage du visionnement de la télé, ainsi qu'une plus grande portée pour l'outil Gestionnaire d'auditoire de Bell. Cette amélioration permet aux clients de créer et d'activer des auditoires personnalisés, offrant une précision jamais égalée auparavant, au moyen SAM et de Bell DSP.

L'outil Perspectives d'attribution de Bell s'ajoute aussi à Bell Analytique. Cette nouvelle fonction novatrice fournit aux annonceurs des rapports détaillés et interactifs sur l'efficacité de leurs campagnes sur les plateformes de Bell Média. Les nouvelles capacités d'attribution mettent en évidence les rapports de rendement, l'impact des campagnes et d'autres mesures clés comme l'analyse et l'activation de l'auditoire, le tout à un seul endroit. L'outil Perspectives d'attribution de Bell permet aux annonceurs de tirer parti de la synergie de SAM et de Bell DSP pour accroître la portée et les conversions, en activant des segments non exposés du linéaire au numérique, ou vice versa.

« Qu'il s'agisse de rejoindre un auditoire large ou restreint, au moyen de vidéos linéaires de qualité supérieure ou de plateformes numériques de pointe, Bell Média possède les outils et l'expertise nécessaires pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux, a déclaré Stewart Johnston, premier vice-président, ventes et sports chez Bell Média. Dans cet écosystème médiatique en constante évolution, nous savons qu'une approche claire, basée sur les données et s'appliquant à l'ensemble de la plateforme, répondra aux besoins de nos clients. »

« Les données sont la base et le moteur de toute bonne décision d'affaires. Les données ne sont pas seulement importantes, elles sont nécessaires, a déclaré Nauby Jacob, premier vice-président, gestion de produits (services sans fil, résidentiels et média) chez Bell Média. Bell transforme l'industrie de la publicité grâce à la puissance de ses données de premier ordre. Les spécialistes du marketing canadiens peuvent maintenant tirer parti de plusieurs avancées de Bell Média, notamment la Télévision adressable, un produit révolutionnaire qui diffuse des messages personnalisés directement aux auditoires cibles. Nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de cette nouvelle ère en matière d'achat de médias au Canada. »

Tous les produits de données de Bell Média sont accessibles directement auprès de l'équipe Ventes de Bell Média, sous forme de service géré ou par l'intermédiaire de la Plateforme Marketing Bell libre-service.

LIENS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Twitter :

@BellMediaPr

@TheLede_CA

LinkedIn :

Ventes publicitaires de Bell Média

The Lede

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo; 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN; le service de diffusion en continu et de télé bilingue Crave; la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 postes de radio dans 58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

SOURCE Bell Média

8 juin 2023 à 08:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :