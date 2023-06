Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec et d'une juge de la cour municipale de la Ville de Montréal





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Anne-Marie Manoukian comme juge de la Cour du Québec ainsi que de Mme Amélie Rivard à titre de juge de la cour municipale de la Ville de Montréal.

Mme Anne-Marie Manoukian détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2003. Elle a commencé sa carrière à titre de procureure aux poursuites criminelles et pénales pour le Québec et, depuis 2011, elle pratiquait sa profession en tant que procureure aux poursuites pénales du Canada. Mme Manoukian exercera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale à Montréal.

Mme Amélie Rivard possède un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2005. Elle a amorcé sa carrière à titre de procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, où elle exerçait toujours sa profession.

8 juin 2023 à 08:37

