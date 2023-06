THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANNONCE LA LISTE 2023 DES 51-100





LONDRES, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2023, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, dévoile aujourd'hui la liste des restaurants classés de la 51ème à la 100ème place, avant la cérémonie annuelle qui se déroulera à Valence le mardi 20 juin. Pour sa 21ème année d'existence, le classement élargi présente des restaurants sur les cinq continents. La liste est le résultat des votes des 1 080 autorités indépendantes du monde de la gastronomie qui établissent la liste The World's 50 Best Restaurants 2023 qui sera dévoilée dans moins de deux semaines.





La liste 51-100 comprend 12 nouvelles entrées dans 11 villes différentes, de Quito et Panama City à Istanbul et Paris

La liste 51-100 présente des restaurants dans 22 régions, sur les cinq continents

15 viennent d'Asie, 21 d'Europe, six d'Amérique du Nord, cinq d'Amérique du Sud et trois du Moyen-Orient & Afrique

La plus haute nouvelle entrée dans la liste 51-100 est Mérito, à Lima, No.59

Trois nouvelles entrées en Amérique du Sud, et deux nouvelles villes représentées pour la toute première fois : Quito, avec Nuema, No.79 et Panama City avec Maito, No.100. L'Europe compte quatre nouveaux : Enrico Bartolini, Milan (No.85) ; Kei, Paris (No.93) ; Ceto, dernier établissement de Mauro Colagreco à Roquebrune-Cap-Martin (No.95) et Ricard Camarena Restaurant, à Valence, ville d'accueil (No.96). En Turquie, Turk Fatih Tutak débute à la No.66 place.

Après le lancement des Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants en 2022, la région a poursuivi sa reconnaissance gastronomique, avec un restaurant des Émirats arabes unis dans le classement 51-100 : Ossiano à Dubaï (qui rentre en No.87 position).

L'Asie compte trois nouvelles entrées: deux à Bangkok : Nusara (No.74) et Potong (No.88) et Labyrinth (No.97) à Singapour.

Pour la liste 51-100 complète, cliquez ici.

William Drew, directeur du contenu de The World's 50 Best Restaurants déclare : « Tous les établissements annoncés aujourd'hui ont montré un remarquable sens de l'hospitalité et figurent parmi les meilleures expériences gastronomiques à travers le monde. C'est pour nous un immense plaisir de saluer leurs réussites ».

The World's 50 Best Restaurants 2023 sera diffusé en direct sur la page Facebook 50 Best et sur sa chaîne YouTube à partir de 19h40 (heure du Royaume-Uni) le 20 juin.

