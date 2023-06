Valsoft Corporation consolide son portefeuille de gestion du milieu de travail grâce à l'acquisition de Wageloch





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 8 juin 2023 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Wageloch, chef de file offrant des solutions de gestion du temps et des présences dans plusieurs secteurs d'activité en Australie.

Depuis 17 ans, Wageloch permet à ses clients et partenaires de consacrer moins de temps aux feuilles de temps, à la planification des horaires, à la saisie des données, à l'application des normes du travail (modern awards) et aux rapports de paie, tout en leur permettant de gérer facilement leur budget, les taux majorés, les heures supplémentaires et les coûts d'emploi avec une grande précision grâce à une solution en ligne conviviale et simple à utiliser. Le portail de gestion sur le Web de Wageloch permet de faire le suivi de plusieurs sites de travail ainsi que des indicateurs de rendement clés en un coup d'œil. De plus, Wageloch propose des dispositifs biométriques intelligents de pointage et de présence (par empreintes digitales, reconnaissance faciale et GPS) qui éliminent le risque d'erreur humaine.

« Depuis son lancement, Wageloch n'a cessé de consolider sa position. Le fait de se joindre à la famille Valsoft contribuera à accélérer sa croissance et lui permettra de réaliser rapidement son plein potentiel au service de ses clients, indique Lachlan Sedsman, fondateur de Wageloch. Mon objectif était de vendre la firme à une organisation ayant une véritable envergure mondiale et en mesure de perpétuer notre héritage en établissant des liens significatifs avec nos clients. »

Wageloch devient la cinquième firme du secteur de la gestion du personnel à se joindre à la famille Aspire Software, aux côtés de Softbrick, Manus, Vocantas et Monaco. Wageloch aura l'occasion non seulement de renforcer sa présence sur le marché avec sa solution phare, ses dispositifs de pointage et HuGo, mais la firme est également dans une position idéale pour déployer sa solution complète de gestion des ressources humaines et de la rémunération.

« Le marché australien recèle d'excellentes entreprises qui évoluent sur les marchés verticaux. D'ailleurs, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir H&L POS, Innquest Australia, CMS Hospitality et Azilty au cours des dernières années. C'est maintenant Wageloch qui adhère à la famille Aspire Software. L'équipe a réalisé un travail impressionnant du point de vue des produits et de la satisfaction des clients. Nous voyons par ailleurs de fortes synergies avec nos firmes actuelles, ce qui nous permettra d'étendre la présence de Wageloch à un rythme accéléré. Aspire Software veillera à promouvoir l'excellence opérationnelle et à garantir la créativité des logiciels », conclut Jeffrey Messud, associé, Opérations, Aspire Software (division de Valsoft Corporation).

À propos de Wageloch

Depuis 2006, l'équipe de développeurs experts de Wageloch met au point et soutient des solutions en ligne de gestion du temps et des présences dans toute l'Australie. Wageloch développe de nouvelles fonctionnalités, plateformes et solutions toujours plus puissantes afin d'offrir à ses clients des intégrations aux points de vente et aux systèmes comptables, ainsi que des solutions intégrées de gestion du personnel. L'équipe de soutien à la clientèle aide les clients à configurer les paramètres de gestion des présences, d'établissement des horaires et de planification des quarts de travail. Wageloch travaille en étroite collaboration avec ses partenaires commerciaux, par exemple Guild Payroll et Healthy Business Payroll, pour s'assurer que les employés de ses clients sont dûment payés.

En 2022, Wageloch a développé un compagnon de pointage biométrique intelligent et sécurisé, doté d'un lecteur d'empreintes digitales se connectant à Wageloch Time Kiosk. La paire constitue une solution de pointage tout-en-un rapide et facile d'utilisation.

Toujours en 2022, la firme a obtenu les certifications ISO9001:2015 et ISO27001:2015, répondant ainsi aux normes internationales les plus strictes en matière de gestion de la qualité et de la sécurité de l'information.

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables et nichées à leurs clients. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

Pour de plus amples renseignements sur les entreprises, veuillez consulter les sites wageloch.com.au, http://valsoftcorp.com et https://www.aspiresoftware.com/

