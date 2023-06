Lancement des abonnements soutenus par la publicité sur Crave cet été pour accroître l'offre de contenu de qualité supérieure





TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Crave annonce aujourd'hui qu'elle élargira son offre de services destinés aux consommateurs en y ajoutant des abonnements soutenus par la publicité. De nouveaux forfaits seront disponibles à compter de cet été et offriront aux clients plusieurs options pour accéder à la sélection croissante de contenu primé et de qualité supérieure de Crave. Tous les détails au sujet de ces nouveaux forfaits seront annoncés lors du lancement, y compris la gamme de prix.

« Grâce à son offre de contenu imbattable, Crave se démarque des acteurs mondiaux du marché des services de diffusion en continu, a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles chez Bell Média, et présidente, direction du Québec chez Bell. Nous sommes ravis d'offrir davantage de souplesse, ainsi qu'un plus grand choix d'abonnements soutenus par la publicité à nos abonnés, et ce, tout en adoptant les normes actuelles de l'industrie. »

« L'annonce d'aujourd'hui répond à la demande croissante des annonceurs, qui souhaitent tirer parti de la puissance de Crave », a déclaré Stewart Johnston, premier vice-président, ventes et sports chez Bell Média. « Nous sommes heureux de mettre le contenu de Crave à la disposition de nos clients afin de promouvoir leurs marques dans un environnement de choix. »

Dès le lancement, les abonnés auront accès à du contenu de choix en français et en anglais, peu importe le forfait choisi. L'offre de contenu comprend les séries populaires FRIENDS, THE BIG BANG THEORY et THE OFFICE, la programmation actuelle et originale de HBO et de Max, des films à succès, une collection croissante de programmation pour enfants et les séries originales de Crave primées et acclamées par la critique dont LETTERKENNY, SHORESY, WE'RE ALL GOING TO DIE (EVEN JAY BARUCHEL), LITTLE BIRD et Canada's Drag Race. Crave est également la plateforme de diffusion en continu canadienne exclusive des nouveaux longs métrages de Sony Pictures Entertainment, après leur sortie en salle et en location à domicile.

À propos de Crave

Offrant plus de films nommés aux Oscars® et d'émissions ayant remporté des prix Emmy® que tout autre service, Crave est le service de divertissement de prestige au Canada, avec HBO, HBO Max Originals, STARZ, les films d'Hollywood à succès, ainsi que la chaîne canadienne exclusive de diffusion en continu FRIENDS et une solide gamme de séries originales en français et en anglais. Crave est un important supporteur de l'industrie canadienne de la production qui contribue à financer de nombreux projets de cinéma et des sélections de longs métrages acclamées par certains prestigieux festivals de cinéma du Canada, dont le Festival international du film de Toronto, le Toronto Reel Asian International Film Festival (Festival international asiatique du film de Toronto Reel), le HOT DOCS, le Festival ImagineNATIVE et le Festival de cinéma LGBT Inside Out.

Crave est un service bilingue de télévision et de diffusion en continu qui offre des milliers d'heures de contenu exclusif en français. Le service Crave est offert directement à tous les Canadiens qui ont accès à Internet sur Crave.ca, sur iOS et Android et sur d'autres plateformes comme Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, certains téléviseurs intelligents LG, PlayStation, Roku, certains téléviseurs intelligents de Samsung et Xbox One. Ce service est aussi offert par l'intermédiaire des fournisseurs de services de participants sur dix chaînes linéaires qui diffusent en tout temps et qui sont offertes sur demande en haute définition. Crave fait partie de Bell Média, la principale société de création de contenu au Canada, et offre la programmation télévisuelle la plus regardée et la plus acclamée sur le réseau, les chaînes spécialisées et à la carte et les plateformes numériques. Consultez notre site Web au Crave.ca .

