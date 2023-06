Nouveau DESS qualifiant en enseignement secondaire du français et des mathématiques | L'UQAT propose une nouvelle voie visant l'obtention du brevet d'enseignement





ROUYN-NORANDA, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Reconnue pour la qualité de ses programmes en sciences de l'éducation, sa capacité à former un effectif enseignant de haut niveau à l'échelle du Québec et sa formule avant-gardiste de formation à distance, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) lance un nouveau diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) à l'intention des personnes bachelières qui enseignent présentement le français ou les mathématiques dans les écoles secondaires et les écoles privées de la province, sans être légalement qualifiées.

Appuyé par le ministère de l'Éducation, ce programme unique permettra à une enseignante ou à un enseignant non légalement qualifié, qui répond à des conditions d'admission spécifiques, d'accéder à une formation courte (30 crédits) menant au brevet d'enseignement, sous réserve de l'ajout au règlement sur les autorisations d'enseigner par le ministre. Ce DESS qualifiant en enseignement secondaire, pour les concentrations Français langue d'enseignement et Mathématiques, sera offert à temps partiel et entièrement à distance, et ce, dès la rentrée d'automne 2023.

Des conditions d'admission spécifiques

Ce programme s'adresse spécifiquement aux personnes qui détiennent déjà un baccalauréat disciplinaire dans le champ du français ou des mathématiques. Celles-ci doivent avoir déjà cumulé de l'expérience en enseignement secondaire dans la discipline concernée et avoir une recommandation du centre de services scolaire ou de l'école privée qui les emploie afin de les soutenir dans le cadre de leur parcours universitaire, notamment pour la réalisation des deux stages inclus dans le plan de formation du DESS.

Les objectifs de formation du programme visent le développement des compétences professionnelles nécessaires à l'obtention d'un brevet d'enseignement auprès d'enseignants et d'enseignantes spécialisées dans une discipline, mais non légalement qualifiés, et qui iront développer les compétences professionnelles nécessaires à la profession enseignante.

« Ce programme contribuera à la formation initiale d'enseignantes et d'enseignants du secondaire partout dans la province. En effet, le DESS vient permettre au personnel enseignant non légalement qualifié, en s'appuyant sur leur baccalauréat spécialisé dans le domaine du français ou des mathématiques, de développer certaines compétences liées à la pédagogie et à la didactique. Le corps professoral de notre Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de l'éducation croit que cela aidera à offrir aux élèves du Québec un enseignement de qualité, dans ce contexte inédit de pénurie », explique Pascal Grégoire, professeur et directeur de l'UER en sciences de l'éducation.

« L'UQAT a toujours proposé des solutions novatrices et audacieuses afin d'assurer au milieu de l'éducation un accès à une main-d'oeuvre hautement qualifiée et en mesure d'offrir des services éducatifs de qualité. Ce nouveau DESS est unique. Il permettra aux enseignantes et enseignants non légalement qualifiés ciblés d'accéder à la voie la plus brève vers le brevet d'enseignement », explique Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.

Une formule à distance flexible

Offert entièrement à distance, le DESS qualifiant en enseignement secondaire est ainsi parfaitement adapté à la réalité des personnes visées qui devront concilier travail, études ainsi que vie personnelle et familiale. Leader en formation à distance depuis plus de 35 ans, la formation à distance offerte à l'UQAT permet un cheminement plus flexible, s'adaptant plus facilement aux besoins et aux rythmes d'apprentissage de chacune et chacun.

Séance d'information : 20 juin prochain

Les personnes intéressées par ce programme pourront en apprendre davantage, notamment sur les conditions d'admission, lors d'une séance d'information en ligne qui aura lieu le mardi 20 juin prochain, à 19 heures. L'inscription est possible en cliquant ici.

Pour l'année 2023-2024, le développement d'autres concentrations est également en cours d'analyse.

Des voies multiples pour répondre aux besoins du milieu scolaire

Grâce à une collaboration étroite avec le milieu scolaire, plusieurs initiatives porteuses furent développées par l'UQAT au cours des dernières années.

Offre d'une maîtrise qualifiante en enseignement secondaire à distance

Un programme proposant deux concentrations, Français langue seconde et Mathématiques, offert à l'UQAT depuis l'automne 2022 et visant l'obtention du brevet d'enseignement.

Offre d'un certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire à distance

Un programme offert en réseau depuis l'automne 2022, encore une fois à l'intention des enseignantes et enseignants non légalement qualifiés, afin que ceux-ci puissent développer leurs compétences et être mieux outillés auprès des élèves du secondaire.

Offre d'un certificat en accompagnement à l'enseignement au primaire unique au Québec à distance

L'UQAT est la première université à avoir répondu concrètement au problème de la pénurie d'enseignants et d'enseignantes dès 2010 avec la création du certificat d'accompagnement à l'enseignement primaire destiné au personnel non légalement qualifié.

Cheminement en trois ans et demi pour le baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire (BEPEP)

Depuis l'automne 2020, l'UQAT est l'une des seules universités au Québec à offrir un cheminement de trois ans et demi pour le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (BEPEP), plutôt que quatre, afin de mieux répondre aux besoins des centres de service scolaires.

Mise en place de l'horaire adapté

Parce que les baccalauréats en enseignement primaire et secondaire demeurent la voie la plus populaire vers l'obtention du brevet, l'horaire des étudiantes et étudiants inscrits à l'un des programmes de 1er cycle est adapté afin de les libérer de leurs activités normales à raison d'une journée par semaine, habituellement le vendredi, pour favoriser la suppléance à temps partiel dans les écoles pendant leurs études.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

8 juin 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :