ALIMENTS DU QUÉBEC PRÉSENTE LA 2e ÉDITION DE L'ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE LES PRIX DES ALIMENTS D'ICI ET CEUX PROVENANT D'AILLEURS





Les résultats confirment que manger local demeure un choix compétitif !

LONGUEUIL, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Cette étude, menée pour le compte d'Aliments du Québec et intitulée « Manger québécois coûte-t-il plus cher? », a permis de révéler que dans 55,6 % des catégories étudiées, le produit local était soit aussi concurrentiel (différence de prix neutre), soit plus concurrentiel que le produit d'ailleurs. Ainsi, la majorité des prix des produits locaux sont demeurés compétitifs et parfois même plus avantageux par rapport aux produits comparables provenant d'ailleurs. C'est ce qui ressort de cette étude réalisée par le Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire (LSAA) de l'Université Dalhousie qui a examiné les prix de 100 produits locaux et 336 produits comparables provenant d'ailleurs, totalisant 198 990 points de données de prix distincts, auprès de cinq détaillants en alimentation au Québec.

Pour Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec, les résultats de cette deuxième édition de l'étude viennent appuyer les observations précédentes selon lesquelles plusieurs produits de consommation courante d'ici ou faits ici sont vendus à des prix compétitifs, et ce dans la majorité des catégories de produits étudiées. « Les résultats des deux rapports démontrent que les prix des produits locaux sont concurrentiels », ajoute Mme Roy.

Réalisée au Québec en septembre et octobre 2022, sous la direction du Dr Sylvain Charlebois, Ph.D., directeur scientifique au Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, l'étude a permis d'examiner le prix des produits locaux par rapport aux prix des produits d'ailleurs comparables. Or, plus de la moitié (1/2) des catégories de produits alimentaires locaux étudiées (55,6 %) étaient aussi avantageuses sinon plus que les produits provenant d'ailleurs. C'est le cas des produits locaux suivants, répertoriés selon sept sections :

Épicerie : kombucha, farine, préparation pour crêpes, confiture, jus, eau, barre granola, gâteau, beurre d'arachide, sauce barbecue, croustille et huile.





Produits laitiers et substituts : boisson végétale, margarine, fromage, yogourt, crème glacée et sorbet.





Viandes et poissons : saucisse et poisson.





Fruits et légumes : fruits (canneberge séchée) et légumes (pomme de terre, carotte régulière, laitue).





Boulangerie : bagel.





Déli : bruschetta et pâtes fraîches.





Surgelés : mets préparés (pizza et ailes de poulet).

Les aliments locaux offrent une option viable aux Québécois

« Les résultats de notre analyse montrent que sur un total de 45 catégories identifiées, 25 catégories de produits ont affiché un avantage pour le produit local ou une neutralité. Bien que ce pourcentage soit moins élevé que lors de l'étude précédente, la majorité des prix des produits alimentaires locaux étudiés sont demeurés concurrentiels aux prix des produits d'ailleurs, et parfois même plus avantageux et ce malgré le contexte inflationniste qui sévit depuis quelque temps déjà », affirme Dr Sylvain Charlebois, directeur scientifique du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie.

Pour en savoir plus sur les résultats de la deuxième édition de l'étude « Manger québécois coûte-t-il plus cher ?1 », visitez le site d'Aliments du Québec.

À propos de l'étude

Sept grandes sections de produits alimentaires ont été examinées, comportant un total de 45 catégories de produits. Plus de 100 produits locaux et 336 produits comparables provenant d'ailleurs ont été étudiés, totalisant 198 990 points de données de prix distincts analysés. Les produits locaux sélectionnés par l'équipe du LSAA ont été revus par l'organisme Aliments du Québec afin de s'assurer que la plupart des personnes résidant au Québec pouvaient être en mesure de les acheter et qu'il s'agissait de produits dont les principales activités de production, de transformation et d'emballage étaient exercées au Québec avec un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) valide. Une fois les produits sélectionnés, des données de prix ponctuelles ont été enregistrées pour chacun des produits québécois retenus, de même que pour leurs produits comparables, et ce, à six dates distinctes : les 23 et 30 septembre et les 7, 14, 21 et 28 octobre 2022. Les prix ont été recueillis auprès de cinq détaillants en alimentation : IGA, Maxi, Metro, Provigo et Walmart.

À propos d'Aliments du Québec

Aliments du Québec est un organisme à but non lucratif qui contribue au développement de l'industrie bioalimentaire, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion de quelque 26 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, de même que leurs déclinaisons respectives, toutes reconnues et appréciées des consommateurs.

_____________________________ 1 Étude commandée par Aliments du Québec. Rapport : Manger québécois coûte-t-il plus cher ? Deuxième édition de l'étude comparative entre le prix des aliments du Québec et ceux provenant d'ailleurs, mai 2023, Université Dalhousie.

SOURCE Aliments du Québec

8 juin 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :