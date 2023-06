Telix ouvre une usine européenne de production de produits radiopharmaceutiques





Telix a dévoilé sa nouvelle installation radiopharmaceutique de pointe, située au sud de Bruxelles , dans le cadre d une premiere etape d investissement de 14,1 millions d'euros (21,2 millions de dollars australiens)

Situé dans la « Radiopharma Valley » de Wallonie, l'établissement servira de centre de recherche et de développement pour la societe et facilitera l'accès des patients à cette nouvelle catégorie de traitement du cancer.

MELBOURNE, Australie et LIÈGE, Belgique, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX, Telix, la Société) reçoit aujourd'hui Willy Borsus, vice-président du gouvernement wallon, Ministre de l'Économie, de la Recherche et de l'innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire, à l'occasion de l'ouverture officielle de Telix Manufacturing Solutions, le site de production radiopharmaceutique de la société situé au sud de Bruxelles (à Seneffe), dans la Région wallonne de Belgique.

Situé au coeur de la « Radiopharma Valley » belge, l'établissement de 2 800 mètres carrés est l'une des plus grandes installations de production radiopharmaceutique d'Europe. Elle servira de principal site de fabrication de radio-isotopes et de produits commerciaux et cliniques destinés aux patients de la région Europe-Middle-East and Africa (EMEA) et au-delà.

Les produits radiopharmaceutiques utilisent des molecules biologiques (petites molécules ou anticorps) pour administrer un rayonnement ciblé aux cellules cancéreuses, où que se trouve le cancer dans le corps. Ces molecules peuvent être utilisés à des fins d'imagerie (diagnostic) ou de traitement. Souvent appelée « théranostique », cette approche permet aux médecins de prendre des décisions de traitement plus éclairées, ainsi que d'offrir une thérapie personnalisée aux patients.

Chaque année, plus de 10 millions de procédures d'imagerie sont réalisées à l'aide de molecules radiopharmaceutiques dans l'UE [1]. En outre, en raison de la hausse du développement clinique de l'imagerie et des thérapies, le nombre de patients nécessitant un traitement basé sur des produits radiopharmaceutiques devrait augmenter dans le monde. Selon un analyste de l'industrie, le marché des produits radiopharmaceutiques croît rapidement, ayant affiché en 2021 une croissance annuelle de 10 % et généré 6 milliards de dollars américains au niveau mondial. De plus, ses ventes annuelles devraient atteindre une valeur de 33 milliards de dollars américains d'ici 2031[2]. À mesure que la demande augmente pour ces produits, il est essentiel d'investir dans la chaîne d'approvisionnement et la fabrication pour s'assurer que les besoins des patients sont satisfaits.

« Les événements récents, y compris la pandémie de COVID-19, ont montré que si nous investissons dans la mise au point de produits radiopharmaceutiques, nous devons aussi réaliser les investissements qui assureront que les patients ont accès à cette nouvelle génération de traitements contre le cancer. Étant donné que les produits radiopharmaceutiques nécessitent une fabrication a la demande et une organisation logistique complexe, il est essentiel de jeter les bases d'un succès commercial à long terme dans notre domaine et de répondre aux besoins des patients », a déclaré Raphael Ortiz, PDG de Telix pour la région EMOA.

Telix a acquis le site de 35 000 mètres carrés en avril 2020[3]. Après de vastes travaux de réaménagement, qui ont inclus le démantèlement et l'enlèvement sécuritaire de deux cyclotrons, l'installation a obtenu un permis renouvelé pour fabriquer un ensemble exhaustif de radio-isotopes essentiels au travail de recherche et développement de la Société, ainsi qu'à ses activités commerciales et cliniques.

« Des sites comme Telix Manufacturing Solutions au sud de Bruxelles sont une rareté. Il y a très peu d'endroits dans le monde où un site de cette envergure pourrait être construit et obtenir une autorisation pour fabriquer la gamme d'isotopes que recouvre notre licence », a affirmé le Dr Christian Behrenbruch, directeur général de groupe et PDG de Telix.

La première phase de construction, qui est maintenant terminée, comprenait l'installation de neuf lignes de fabrication conformes aux BPF[4], de deux laboratoires de recherche et de développement, de laboratoires de contrôle de la qualité et d'espaces d'entreposage pouvant soutenir les activités de Telix. L'une des premières lignes de fabrication BPF sera mise à la disposition des partenaires et des collaborateurs de l'industrie et du milieu de la recherche. De plus, la Société se prépare à installer le premier des deux cyclotrons prévus sur le site. Outre les fonds propres de la Société, la première phase de construction a été soutenue par les subventions du gouvernement régional wallon, ainsi que par l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) qui a fourni un accès à des solutions de financement.

« La "Radiopharma Valley" de Belgique joue un rôle fondamental dans le succès des efforts d'innovation de Telix. En fait, la technologie qui sous-tend notre premier produit commercial a été inventée en Belgique. En plus de soutenir les activités de Telix, nous voulons que cette installation serve de centre de recherche, de développement et de fabrication pour nos partenaires et collaborateurs de l'industrie, du milieu universitaire et de la pratique clinique. Nous sommes très reconnaissants du soutien apporté par le gouvernement régional wallon et l'AWEX, et espérons que cette installation contribuera à la croissance continue de notre industrie tout en stimulant les investissements dans la région », a ajouté M. Ortiz.

Willy Borsus, vice-président et Ministre de l'Économie et du Commerce extérieur du gouvernement wallon, a poursuivi : « La Belgique est fière d'être un pionnier en sciences et technologies nucléaires axées sur les soins de santé. La Région wallonne abrite un centre vital de recherche, de production, de talent et de transport connu sous le nom de Radiopharma Valley. Nous reconnaissons l'utilité actuelle et future des produits radiopharmaceutiques, ainsi que la nécessité d'accroître les capacités afin d'assurer l'accès de la communauté à ces technologies novatrices. Nous saluons l'engagement de Telix envers la région, car son installation de pointe attirera des talents et stimulera l'investissement dans un large éventail de domaines en Wallonie, notamment la recherche, l'emploi, l'éducation et la santé. »

Aujourd'hui, la Belgique est un leader mondial de l'approvisionnement en isotopes médicaux, de la production de produits radiopharmaceutiques et de la fabrication d'équipement médical nucléaire. Dans la région, le secteur de la médecine nucléaire emploie directement plus de 2 600 personnes, tout en fournissant indirectement près de 5 000 emplois. Telix emploie actuellement 32 personnes en Belgique. Ce nombre devrait augmenter considérablement à mesure que la Société développe son activité commerciale.

Téléchargez la fiche d'informations sur Telix Manufacturing Solutions en cliquant ici.

À propos de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques de diagnostic et thérapeutiques. Le siège social de Telix est situé à Melbourne, en Australie, et l'entreprise exerce des activités internationales aux États-Unis, en Europe (Belgique et Suisse) et au Japon. Telix développe et commercialise un portefeuille de produits en phase clinique qui visent à répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits en oncologie et en maladies rares. Telix est cotée à la bourse australienne Australian Securities Exchange (ASX: TLX).

Consultez www.telixpharma.com pour de plus amples informations sur Telix, y compris des détails sur le cours de l'action, les annonces faites à l'ASX, les présentations aux investisseurs et aux analystes, les communiqués de presse, les renseignements sur nos événements et d'autres publications qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez aussi suivre Telix sur Twitter (@TelixPharma) et LinkedIn.

Le produit phare de Telix, le gallium-68 (68Ga) gozetotide (également connu sous le nom de 68Ga PSMA-11) injectable, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine [5], par la Therapeutic Goods Administration (TGA) australienne[6] et par Santé Canada[7]. Telix poursuit également les demandes d'autorisation de mise sur le marché de ce candidat expérimental au Royaume-Uni et dans l'Union européenne[8].

Relations avec les investisseurs de Telix

Mme Kyahn Williamson

Telix Pharmaceuticals Limited

Première vice-présidente, Communications et Relations avec les investisseurs

E-mail : [email protected]

Avis juridiques

Cette annonce ne vise pas à faire de la promotion ou de la publicité à l'intention des professionnels de la santé ou de tout autre public dans quelque pays que ce soit dans le monde (y compris l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni). Elle peut comprendre des énoncés prospectifs qui ont trait aux événements futurs prévus, au rendement financier, aux plans, aux stratégies ou aux développements opérationnels. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes comme « peut », « s'attendre », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », « anticiper », « perspectives », « prévoir », « orientation » ou d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, notre performance ou nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats, des niveaux d'activité, de la performance ou des réalisations futures exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les hypothèses de bonne foi de la Société quant aux considérations financières, de marché, réglementaires et autres qui existent et qui ont une incidence sur les activités et les opérations futures de la Société, et il n'y a aucune assurance que les hypothèses s'avéreront exactes. Dans le contexte des activités de Telix, les énoncés prospectifs peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des énoncés sur le lancement, le moment, les progrès et les résultats des études précliniques et cliniques de Telix, et les programmes de recherche et développement de Telix ; la capacité de Telix à faire passer les produits candidats en phase d'essai clinique, à inscrire des patients à ces essais et à mener à bien les études cliniques, y compris des essais cliniques multinationaux ; le moment ou la probabilité des dépôts et approbations réglementaires, des activités de fabrication et des activités de commercialisation des produits ; la commercialisation des produits candidats de Telix, s'ils ont été approuvés ou lorsqu'ils ont été approuvés ; les estimations des dépenses de Telix, de ses futurs revenus et de ses besoins en capital ; la performance financière de Telix ; les développements relatifs aux concurrents et à l'industrie de Telix ; et le prix et le remboursement des candidats de Telix, s'ils sont approuvés et après leur approbation. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Telix peuvent être sensiblement différents de ceux qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés, et les différences peuvent être défavorables. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Sauf si les lois ou règlements applicables l'exigent, Telix ne s'engage pas à publier une mise à jour ou une révision des énoncés prospectifs. Les résultats antérieurs ne peuvent pas servir de guide pour la performance future. Les lecteurs doivent lire cette annonce en même temps que nos risques importants, tels que divulgués dans nos derniers rapports déposés auprès de l'ASX ou sur notre site Web.

©2023 Telix Pharmaceuticals Limited. Le nom et le logo de Telix Pharmaceuticals et Illuccix sont des marques commerciales de Telix Pharmaceuticals Limited et de ses sociétés affiliées (tous droits réservés).

[1] Commission européene, Centre commun de recherche, Mario, N., Kolmayer, A., Turquet, G.et coll., Study on sustainable and resilient supply of medical radioisotopes in the EU https://data.europa.eu/doi/10.2760/911131 [2] Rapport 2022 de Medrays Intell sur le marché de la médecine nucléaire [3] Communication de Telix à l'ASX, 3 avril 2020 [4]Bonnes pratiques de fabrication, sous réserve de certification [5]Communication de Telix à l'ASX, 20 décembre 2021 [6] Communication de Telix à l'ASX, 2 novembre 2021 [7] Communication de Telix à l'ASX, 14 octobre 2022 [8] Communication de Telix à l'ASX, 3 avril 2023

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920208/Telix_Main_Logo_Logo.jpg

8 juin 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :