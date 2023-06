Bonterra soutient l'engagement de 4ocean à retirer 100 000 livres de plastique de l'océan chaque année





L'augmentation décuplée de l'engagement environnemental par l'entreprise de nettoyage des océans soutenue par les produits en papier Bonterra pour la Journée mondiale de l'océan

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Bonterratm, une gamme de papiers ménagers innovante et axée sur le développement durable, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son partenariat avec 4ocean, l'entreprise de nettoyage des océans qui a accru son objectif d'élimination du plastique pour Bonterra à 100 000 livres par an.

En conjonction avec la Journée mondiale de l'océan le 8 juin, cette annonce souligne l'appel à l'action de Bonterra « Pour une planète meilleure » et incite les Canadiens et Canadiennes à agir collectivement contre le changement climatique. Avec le soutien de Bonterra, 4ocean, une société à but non lucratif engagée dans la résolution de la crise du plastique dans les océans, augmentera son engagement commun de retrait de plastique de 10 000 livres à 100 000 livres, soit l'équivalent de plus de 4,5 millions de bouteilles d'eau en plastique.

« En cette Journée mondiale de l'océan, nous sommes fiers de soutenir nos partenaires de 4ocean plus que jamais alors qu'ils développent leurs opérations pour nettoyer nos océans avec cet engagement puissant », a déclaré Susan Irving, CMO chez Kruger Products. « Notre partenariat avec 4ocean est rendu possible grâce au soutien des Canadiens qui ont intégré les produits en papier Bonterra dans leurs propres engagements en matière de durabilité. Il s'agit d'une manière significative et mesurable dont nous faisons ensemble la différence pour une planète meilleure. »

Bonterra, lancée en 2022, offre aux consommateurs canadiens des options axées sur l'environnement pour le papier hygiénique, les essuie-tout et les mouchoirs, afin que nous puissions tous, à petite échelle chez nous, contribuer au changement environnemental. La gamme de produits Bonterra révolutionne la catégorie des produits en papier pour la maison tout en privilégiant des pratiques durables clés, notamment l'utilisation de matériaux provenant de sources responsables dans des emballages sans plastique et une fabrication neutre en carbone.

« Les partenariats avec des marques comme Bonterra nous permettent d'étendre nos opérations de nettoyage et d'augmenter nos objectifs de retrait du plastique chaque année », a déclaré Alex Schulze, PDG et co-fondateur de 4ocean. « Pendant la pandémie, nous avons dû optimiser nos ressources et trouver des moyens plus efficaces et économiques pour transporter et livrer les matériaux collectés. C'était très difficile à l'époque, mais les changements que nous avons apportés à notre processus de récupération portent maintenant leurs fruits. »

Pour atteindre ces objectifs accrus, 4ocean a optimisé ses processus, trouvé des moyens alternatifs et rentables pour le transport et la livraison des matériaux collectés, embauché du personnel supplémentaire, augmenté le nombre de ses navires et étendu ses opérations de nettoyage des rivières.

Pour plus d'informations sur Bonterra, veuillez visiter le site www.livebonterra.com.

À propos de Kruger Products

Kruger Products est le principal fabricant canadien de produits en papier de qualité pour un usage domestique, industriel et commercial. Kruger Products sert le marché des consommateurs canadiens avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et Bonterratm. Employeur de choix de la région du Grand Toronto au cours des dix dernières années, Kruger Products compte environ 2 800 employés et a de nouveau été nommée l'une des meilleures sociétés gérées au Canada en 2021. L'entreprise exploite neuf installations de production certifiées FSC® COC (FSC C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site www.krugerproducts.ca.

À propos de 4ocean

4ocean est une entreprise de nettoyage des océans basée à Boca Raton, en Floride, qui s'engage à mettre fin à la crise du plastique dans les océans. En tant que société à but non lucratif et certifiée BCorp, elle utilise le pouvoir des affaires pour financer une opération mondiale de nettoyage qui récupère des millions de livres de plastique et d'autres débris dans les océans, les rivières et les littoraux du monde chaque année.

