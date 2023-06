ACROBiosystems étend ses services de protéines personnalisées de qualité BPF pour stimuler le développement et la commercialisation de la CGT





BÂLE, Suisse, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- La thérapie cellulaire et génique (CGT) est une thérapie de pointe qui combat le cancer en renforçant le système immunitaire par des infusions de cellules souches ou des cellules immunitaires modifiées. Cependant, la fabrication de thérapies cellulaires n'est pas une mince affaire.

Afin de soutenir la commercialisation des thérapies cellulaires, ACROBiosystems propose désormais des services de protéines de qualité BPF sur mesure à l'échelle mondiale. Dans le cadre de leur plateforme de services pour la recherche préclinique/clinique, les services de protéines BPF personnalisées d'ACROBiosystems sont spécifiquement conçus pour les matières premières ou auxiliaires utilisées dans la fabrication de CGT.

Avec une expérience dans le développement de plus de 5 000 produits de protéines recombinantes et plus de 10 ans dans le développement et la fabrication de protéines, ACROBiosystems est une entreprise bien établie dans ce domaine. Offrant une large gamme de facteurs de croissance pour la culture cellulaire et différentes qualités de produits (RUO, Premium et BPF), le catalogue de produits d'ACROBiosystems est conçu pour maintenir une liste complète de réactifs nécessaires tout au long du processus de développement de médicaments, de la découverte à la commercialisation.

Les clients ont leurs propres besoins spécifiques qui nécessitent une solution personnalisée. En complément de la vaste gamme de produits d'ACROBiosystems, des services de personnalisation des protéines de qualité BPF sont proposés. Cela inclut une variété de systèmes d'expression de protéines, y compris les systèmes d'expression de protéines de mammifères, de procaryotes, d'insectes et de levures. De même, les méthodes de purification, les étiquettes de protéines et toute autre modification peuvent être conçues pour répondre aux besoins de chaque client.

Pour faciliter le passage de la recherche préclinique à la recherche clinique, des réactifs de qualité supérieure sont proposés, comme un « instantané » des performances des réactifs de qualité BPF. En outre, un service de « mise à niveau » est également proposé pour convertir rapidement les réactifs non conformes aux BPF en produits conformes aux BPF. Des services de développement allant de la conception de protéines ciblées à la synthèse de gènes, en passant par la construction de vecteurs, l'expression de protéines et la production à grande échelle sont également disponibles.

Les services de protéines personnalisées de qualité BPF d'ACROBiosystems s'appuieront sur un vaste site de production de qualité BPF, avec plus de 180 000 m² consacrés à la fabrication de produits de qualité BPF tels que les protéines, les enzymes et les anticorps. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'ACROBiosystems à fournir des réactifs de haute qualité pour répondre aux besoins de ses clients en matière de recherche clinique et de production commerciale dans le monde entier.

À propos d'ACROBiosystems Inc.

ACROBiosystems Group (SZ.301080) est une entreprise de biotechnologie qui ambitionne d'être la pierre angulaire de l'industrie biopharmaceutique et du secteur de la santé en fournissant des produits et des modèles économiques innovants. La société s'étend dans le monde entier et a établi de nombreux partenariats durables et stables avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde et de nombreux instituts universitaires bien connus. La société comprend plusieurs filiales, telles qu'ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital et ACRODiagnotics.

8 juin 2023 à 07:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :