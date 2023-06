Inversago Pharma présentera des données de la phase 1b sur le INV-202, un inhibiteur des récepteurs CB1 périphériques ciblant le syndrome métabolique, lors des 83e rencontres scientifiques de l'American Diabetes Association





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), un chef de file dans le développement d'inhibiteurs des récepteurs CB1 actifs à la périphérie ciblant des complications associées à des maladies métaboliques et fibrotiques, annonce aujourd'hui la présentation de données de l'étude de phase 1b sur le INV-202 lors des 83e rencontres scientifiques de l'American Diabetes Association, qui se tiendront du 23 au 26 juin 2023 à San Diego (Californie). Le INV-202 est un inhibiteur des récepteurs CB1 périphériques potentiellement de nouvelle classe, développé en vue de traiter des troubles métaboliques et des complications associées à ceux-ci.

Résumé : Effects of CB1 Antagonist INV-202 in Patients with Metabolic Syndrome?A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Phase 1B Study [Les effets du INV-202, un antagoniste du récepteur CB1, chez des patients atteints de syndrome métabolique dans le cadre d'une étude de phase 1B aléatoire, à double insu et contrôlée par placebo]

Présentateur : Glenn D. Crater, DM, FCCP, Chef de la direction médicale, Inversago Pharma

Session d'affiche 02-B (431-P) : "Complications?Kidney?Clinical and Translational Research"

Date et heure de la présentation par l'auteur : Lundi 26 juin 2023, 11:30 - 12:30 (HP)

« Nous avons hâte de présenter les données cliniques de phase 1b qui démontrent des effets métaboliques étendus, incluant la perte de poids, que nous avons constaté avec le INV-202 d'Inversago, un inhibiteur des récepteurs CB1 actif à la périphérie », a déclaré Glenn D. Crater, DM, FCCP, Chef de la direction médicale d'Inversago Pharma. « Nous sommes déterminés à faire progresser notre pipeline innovant d'inhibiteurs des récepteurs CB1 actifs à la périphérie pour améliorer les vies de patients atteints de maladies métaboliques ».

À propos du INV-202

Le INV-202 est une petite molécule qui inhibe le récepteur CB1, développée pour traiter potentiellement plusieurs indications cardio-métaboliques, dont la maladie rénale diabétique. Elle est spécifiquement conçue pour inhiber en priorité les récepteurs CB1 périphériques situés dans les reins, le tube digestif, le foie, le pancréas, les tissus adipeux, les muscles, les poumons et d'autres organes. Les effets thérapeutiques de l'inhibition des CB1 périphériques sur diverses maladies cardio-métaboliques et fibrotiques sont bien étudiés et ouvrent la voie au traitement potentiel d'un grand nombre de patients aux besoins actuellement non comblés. Le INV-202 est en cours d'évaluation dans une étude de phase 2 chez des patients atteints de maladie rénale diabétique, dont les résultats sont attendus mi-2024.

À propos d'Inversago

Située à Montréal (Canada), Inversago Pharma est une société privée de stade clinique, leader dans le développement de thérapies basées sur l'inhibition des récepteurs CB1 périphériques et conçues pour aider les patients atteints de complications associées à des maladies métaboliques et fibrotiques. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de maladie rénale diabétique, incluant la néphropathie diabétique (ND), les diabètes de type 1 (DT1) et de type 2 (DT2), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité et à l'hypertriglycéridémie (HTG), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (PF-ILD), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et d'autres conditions. Pour davantage de renseignements, visitez inversago.com.

