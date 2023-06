Des outils d'intelligence artificielle générative au service des publications scientifiques : la contribution de Turacoz à l'industrie de la communication médicale





UTRECHT, Pays-Bas et NEW DELHI, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Turacoz utilise l'impact transformateur de l'IA générative dans les communications médicales en participant activement à des événements pertinents avec les novices et les professionnels du domaine. Récemment, le Dr Namrata Singh, fondatrice et directrice du groupe Turacoz, a organisé une table ronde fructueuse sur l'évolution de la communication médicale et de l'IA générative lors de la 55e conférence EMWA à Prague. La table ronde a donné lieu à de riches conversations sur l'évolution de la communication médicale et la nécessité de former les rédacteurs médicaux à l'utilisation des outils d'IA générative. Suite au succès de cette discussion, EMWA a créé un groupe de travail sur l'IA dans le but de sensibiliser aux tendances et aux progrès des outils d'IA générative spécifiques à la communication médicale.

Sur cette lancée, le Turacoz a également organisé deux webinaires consécutifs sur le thème « Developing Scientific Publications Ethically in the Era of Generative AI (ChatGPT) » (Développer des publications scientifiques de manière éthique à l'ère de l'IA générative (ChatGPT). Ces webinaires ont permis aux participants d'explorer l'intersection de l'IA générative et des publications scientifiques, de découvrir des outils précieux et de chercher des réponses à des questions brûlantes.

Turacoz a lancé l'initiative « A and medical writing » (AIMW), une communauté d'experts partageant les mêmes idées et souhaitant comprendre et explorer les possibilités offertes par l'IA générative dans le domaine de la communication médicale. Cette initiative a pour but de rassembler les idées, les expériences, les difficultés rencontrées dans l'utilisation de l'IA et les solutions possibles pour améliorer l'efficacité des différents outils d'IA générative. L'initiative AIMW a prévu plusieurs petites activités pratiques tangibles et mesurables pour les prochains mois. La participation se fait sur la base du volontariat.

Enfin, Turacoz a mis à jour son prochain cours de rédaction scientifique : « CPD-UK Accredited Certificate Course in Scientific Writing: Developing End-to-End Journal Publication Using AI ». Des sessions interactives sur les outils d'IA générative dans le développement de publications aideront les rédacteurs à comprendre les limites des différents outils d'IA générative et à enrichir leurs connaissances.

À propos de Turacoz

Turacoz Group est un partenaire stratégique des entreprises biopharmaceutiques, des sociétés de technologie médicale, des professionnels de santé et des instituts de recherche qui les accompagne dans le développement de leurs produits et services. Nous élaborons des communications scientifiques claires, cohérentes, complètes, concises et concrètes dans un langage et un format adaptés à la cible (à la fois en version papier et numérique) afin que nos clients puissent se concentrer sur la recherche et le développement de base pour améliorer les soins aux patients.

