Élargissement et réaménagement de l'autoroute 55 - Les travaux de construction débutent à Sainte-Eulalie!

BÉCANCOUR, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, confirment le début imminent des premiers travaux de construction du projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 55, qui s'amorceront d'ici la fin juin.

Le premier tronçon visé, d'une longueur d'environ 1 km, est situé au nord de l'autoroute 20. Le projet de l'autoroute 55, qui consiste à doubler les voies sur plus de 27 km et à réaménager quatre intersections entre Bécancour et Sainte-Eulalie, est réalisé en cinq lots. Cette stratégie d'intervention permet d'entreprendre des travaux en parallèle, à divers endroits, en fonction des défis et des caractéristiques de chacun des secteurs. Les travaux s'échelonneront jusqu'en 2028. Des mises en service sont prévues progressivement entre 2025 et 2028.

Citations

« Nous sommes arrivés à ce moment tant attendu : les travaux de construction! L'élargissement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie, c'est plus qu'une promesse, c'est la solution pour améliorer la sécurité et la fluidité sur ce tronçon. Je félicite Donald Martel ainsi que les partenaires impliqués dans la concrétisation de notre ambition d'agir significativement sur la sécurité routière et la mobilité dans la région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Dans ce contexte d'effervescence qu'on ressent ces derniers temps dans la circonscription, je suis très heureux de constater que la réalisation de cet ambitieux projet suit le plan de match prévu. La tâche que nous partageons, madame Guilbault et moi, consiste à nous assurer que toutes les étapes soient franchies dans les meilleurs délais possible. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

Faits saillants :

L'autoroute 55 entre l'échangeur des Acadiens et l'autoroute 20 comporte une seule voie de circulation par direction, quatre intersections à niveau, et n'a aucun terre-plein central. Entre 10 000 et 18 000 véhicules l'empruntent chaque jour.

En plus des interventions sur la chaussée, les travaux annoncés aujourd'hui comprendront la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales, qui sera végétalisé afin de créer un habitat pour la faune.

Des travaux préparatoires, essentiellement du déboisement, ont été réalisés l'hiver dernier.

Le projet de réaménagement de l'autoroute 55, entre Bécancour et Sainte-Eulalie , représente un investissement de 340 M$ entièrement financé par le gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Pour rester au fait des dernières actualités concernant le projet, les personnes intéressées sont invitées à s'abonner à l'infolettre et à consulter la page Web du projet.

8 juin 2023 à 06:01

