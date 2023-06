Digital Science renforce son soutien à l'industrie pharmaceutique suite à l'acquisition d'OntoChem





Dans un océan d'informations, les solutions basées sur l'IA aideront à orienter la recherche et le développement dans l'industrie

LONDRES et HALLE, Allemagne, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Digital Science entend jouer un rôle encore plus important dans la découverte de médicaments par l'industrie pharmaceutique, en aidant cette dernière à passer au crible une mer d'informations et à se concentrer sur les recherches essentielles.

Pour ce faire, Digital Science , une entreprise technologique au service des acteurs de l'écosystème de la recherche, a acquis OntoChem GmbH, une société hautement spécialisée dans les solutions basées sur l'IA pour trouver et extraire des informations clés à partir de données et de textes internes et externes, en particulier les recherches publiées.

OntoChem rejoint ainsi la famille Digital Science après un partenariat de près de deux ans entre les deux entreprises. OntoChem continuera à travailler dans le cadre du portefeuille de produits de Digital Science, Dimensions , la plus grande base de données de recherche liée au monde et fournisseur d'infrastructure de données, qui apportera une valeur stratégique à l'industrie pharmaceutique ainsi qu'à l'ensemble du secteur médical et de la santé.

Basée à Halle, en Allemagne, OntoChem possède 18 ans d'expérience dans la création de technologies innovantes pour l'industrie. Les technologies d'analyse de texte, de traitement du langage naturel et d'extraction de données sémantiques d'OntoChem permettent aux entreprises d'obtenir des informations à partir de données structurées et non structurées, et de les transformer en nouvelles connaissances pour la recherche et la découverte, ainsi que pour la prise de décisions stratégiques. Ces outils sont utilisés par les entreprises pharmaceutiques, de science des matériaux et de technologie.

OntoChem indexe actuellement plus de 600 millions de documents publics avec 30 millions de concepts d'ontologie sémantique et 150 millions de synonymes, dans des domaines tels que les composés, les protéines, les maladies, les médicaments, les matériaux, les méthodes, les dispositifs, les espèces, et bien d'autres. Rien que pour les composés, OntoChem accède à des données issues de la recherche sur 2 milliards de composés, qui sont essentiels à la découverte de médicaments.

Lutz Weber, PDG d'OntoChem, a déclaré : « Les sociétés pharmaceutiques sont de plus en plus nombreuses à faire progresser rapidement leurs recherches grâce à l'utilisation de l'IA, de l'apprentissage automatique et d'autres technologies, afin d'accélérer leurs découvertes et de traduire celles-ci en résultats concrets.

L'un des plus grands problèmes pour les entreprises pharmaceutiques est le "dilemme des données" : il y a tellement d'informations à passer au crible qu'il peut être difficile de savoir où chercher ou sur quoi se concentrer. Même dans un domaine comme le cancer ou le diabète, une multitude de nouvelles connaissances sont générées chaque jour dans des domaines de recherche très spécifiques. C'est là que notre travail peut contribuer à cibler les recherches, en aidant les entreprises dans leur découverte et leur prise de décision.

Chez OntoChem, nous sommes ravis de faire partie de Digital Science ; cela soutiendra grandement notre vision à long terme d'extraire la connaissance sémantique mondiale et complète de tous les documents ou bases de données scientifiques et connexes, à la fois des entreprises et des sources publiques. »

Christian Herzog, responsable produit pour Digital Science et co-fondateur de Dimensions, a ajouté : « OntoChem est une solution stratégique pour Digital Science en combinaison avec notre produit phare, Dimensions. L'industrie pharmaceutique bénéficiera directement de cette acquisition et, grâce à ses découvertes, notre travail profitera à la santé des individus et des communautés dans le monde entier.

Les outils de recherche et d'extraction hautement spécialisés d'OntoChem, associés à l'accès de Dimensions à des données provenant de centaines de millions d'articles de recherche, de subventions liées, de brevets et d'essais cliniques, ainsi qu'à l'accès aux données via Google BigQuery, créent un environnement analytique puissant. Nous travaillons déjà avec des entreprises du secteur des sciences de la vie, notamment dans le domaine de la recherche et du développement de médicaments, et nous nous attendons à ce que cette collaboration se poursuive et s'intensifie à l'avenir.

Outre l'industrie, les institutions de recherche, les gouvernements et les organismes de financement bénéficieront grandement de ces informations uniques adaptées à la découverte et à la prise de décision. »

À propos de Digital Science

Digital Science est une entreprise technologique qui a pour objectif de rendre la recherche plus efficace. L'entreprise investit dans des entreprises et des technologies innovantes qui rendent toutes les parties du processus de recherche plus ouvertes et plus efficaces, et les soutient. Notre portefeuille comprend des marques reconnues telles que Altmetric, Dimensions, Figshare, ReadCube, Symplectic, IFI CLAIMS Patent Services, Overleaf, Ripeta, Writefull et metaphacts. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons aider les chercheurs à faire la différence. Rendez-vous sur www.digital-science.com et suivez @digitalsci sur Twitter ou LinkedIn .

À propos de Dimensions

Composante de Digital Science, Dimensions est la plus grande base de données de recherche liée et le plus grand fournisseur d'infrastructure de données, qui réimagine la découverte de la recherche en donnant accès à des subventions, des publications, des essais cliniques, des brevets et des documents politiques, le tout en un seul endroit. www.dimensions.ai

À propos d'OntoChem GmbH

OntoChem fournit des produits d'analyse de texte et de fouille de données performants et hautement personnalisables qui peuvent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Les principaux produits d'OntoChem sont les suivants : SciWalker, une solution de recherche et d'analyse sémantique destinée aux communautés des sciences de la vie et des matériaux ; OntoChem Processor, un outil de traitement sémantique dans lequel les clients peuvent saisir du texte provenant de n'importe quelle source ; et OntoChem Ontologies, une gamme d'ontologies destinées à des applications médicales et biochimiques spécifiques.

Les outils de découverte d'informations d'OntoChem sont utilisés par les petites et grandes entreprises des sciences de la vie et des matériaux pour trouver des informations en indexant et en analysant automatiquement des collections de données internes et externes. Ces données fournissent la matière première pour l'IA et les méthodes d'apprentissage automatique pour la découverte prédictive de médicaments ou la conception de matériaux. OntoChem est fière de travailler avec certaines des entreprises les plus influentes dans les domaines de la pharmacie, de la chimie, de la chimie de spécialité, de la science des matériaux, de l'édition et des technologies de l'information. Rendez-vous sur www.ontochem.com .

8 juin 2023 à 05:39

