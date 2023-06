OverIT nomme Daniel Goldstein au poste de vice-président principal de la gestion des produits





BOSTON, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- OverIT, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des services sur le terrain (Field Service Management), a le plaisir d'annoncer la nomination de Daniel Goldstein au poste de vice-président principal de la gestion des produits.

Dans ce rôle, M. Goldstein rendra compte au PDG et président d'OverIT, Paolo Bergamo, et sera chargé de définir la vision et la feuille de route de la plate-forme FSM Next-Gen d'OverIT. Il collaborera avec les clients, les partenaires, l'équipe technologique d'OverIT et l'ensemble de l'organisation mondiale pour fournir et développer la proposition de produits d'OverIT, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des logiciels FSM.

Daniel possède plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain, ayant travaillé avec de grands clients des secteurs des services publics, des télécommunications et de la fabrication en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Avant de rejoindre OverIT, il a travaillé chez ClickSoftware et a joué un rôle clé dans le lancement de Salesforce Field Service. Il a ensuite rejoint l'équipe de gestion des produits de Salesforce par le biais d'une acquisition. Plus récemment, Daniel a occupé le poste de vice-président de la gestion des produits chez Youreka, où il a développé des solutions mobiles de service sur le terrain.

OverIT s'engage à investir dans sa plateforme et à stimuler l'innovation des produits, en se concentrant sur la fourniture de solutions professionnelles à forte valeur ajoutée aux clients tout en réduisant les délais et les coûts de mise en oeuvre.

Paolo Bergamo, PDG et président d'OverIT, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Je suis ravi d'accueillir Daniel dans notre équipe. Sa vaste expérience en matière de FSM d'entreprise et sa connaissance du secteur seront déterminantes pour façonner notre stratégie de produits et l'avenir des services sur le terrain. OverIT continue d'attirer les professionnels les plus talentueux de l'industrie du logiciel, et la présence de Daniel démontre une fois de plus notre engagement inébranlable à fournir les meilleures solutions FSM à nos clients et partenaires. »

Daniel Goldstein, a ajouté : « OverIT définit l'avenir de FSM dans plusieurs industries, en particulier sur le marché des actifs linéaires. La profondeur et l'étendue de ses produits ont fait de l'entrée dans l'entreprise une opportunité formidable et un choix facile. Je suis impatient de travailler avec les clients, les partenaires et l'ensemble de l'équipe afin de définir une orientation stratégique en matière de produits, en tirant parti de notre plateforme, des facteurs de différenciation de l'industrie et des technologies émergentes. »

OverIT , soutenue par Bain Capital et NB Renaissance, est une entreprise multinationale qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain. L'entreprise est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et d'expertise comme un fournisseur de premier plan dans les domaines de la gestion des services sur le terrain et de la gestion des ressources humaines, en raison de son offre de produits et de son expertise approfondie dans le secteur. OverIT compte plus de 300 clients dans plus de 30 pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740678/4070790/OverIT_Logo.jpg

8 juin 2023 à 05:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :