Hinojosa distinguée aux trophées Pap'Awards grâce à ses barquettes thermoscellées pour l'agriculture

- La Nuit du papier s'est tenue à Paris à l'occasion du 40e anniversaire de Pap'Argus, le média de référence du secteur du papier et du carton en France et en Europe

- Hinojosa a été récompensée dans la catégorie « Circularité dans l'emballage alimentaire », grâce à ses barquettes en carton thermoscellées pour les fruits et légumes, 100 % recyclables, personnalisables et parfaitement adaptables aux lignes de scellage

- Jacques Cugnon, directeur général d'Allard Emballages : « Les tendances du marché, les nouvelles habitudes de consommation ainsi que l'utilisation des dernières technologies et des nouveaux matériaux sont présentes dans le développement de chaque produit d'Hinojosa »

VALENCE, Espagne, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion de ses 40 ans d'histoire et de la publication de son 400e numéro, la revue française Pap'Argus a célébré hier à Paris la Nuit du papier, une cérémonie pour la remise des trophées Pap'Awards, les distinctions les plus importantes du secteur en Europe.

Hinojosa Packaging Group, de plus en plus présent sur le marché français à travers quatre usines, fait partie des lauréats grâce à ses barquettes en carton thermoscellées pour le secteur agricole, qui ont été reconnues comme la solution la plus innovante dans la catégorie « Circularité dans l'emballage alimentaire ».

La conception de cet emballage 100 % recyclable élimine jusqu'à 95 % du plastique par rapport aux autres emballages similaires et propose également une personnalisation dans tous les formats. Quant aux barquettes en carton thermoscellées, elles sont conçues pour être utilisées sur les machines d'emballage actuelles des barquettes en plastique, et ce sans besoin de modifier mécaniquement la machine, tout en maintenant la même capacité de production et en garantissant une fermeture parfaite, pour emballer les fruits et légumes plus efficacement et plus rapidement sur la chaîne d'assemblage. Cette solution permet aussi de prolonger la durée de conservation du produit dans les rayons grâce à sa ventilation latérale qui préserve toute la fraîcheur et tout le goût.

Jacques Cugnon, directeur général de la division Packaging en France, a reçu le prix. Pendant son discours, il a déclaré que cette solution d'emballage durable est un exemple de la vision « holistique » de l'innovation d'Hinojosa. « Les tendances du marché, les nouvelles habitudes de consommation ainsi que l'utilisation des dernières technologies et des nouveaux matériaux sont présentes dans le développement de chaque produit. »

Au cours de la cérémonie, à laquelle ont assisté les principaux chefs d'entreprise du secteur et représentants des administrations publiques, M. Cugnon a également souligné l'importance de la durabilité dans la stratégie mondiale d'Hinojosa, en offrant aux clients la plus large gamme de solutions d'emballage visant à créer un impact positif sur l'environnement et la société.

Hinojosa Packaging Group

Hinojosa est une entreprise leader de la conception et de la fabrication de solutions d'emballage durables. Son modèle repose sur les principes de l'économie circulaire depuis plus de 75 ans.

Grâce à l'innovation continue, à l'orientation client et à la recherche de l'excellence, le groupe a connu une croissance constante ainsi qu'un grand essor au cours des dernières années en misant sur l'internationalisation. Il compte aujourd'hui 2 500 employés dans 19 sites de production en Espagne, au Portugal, et en France, alliant ainsi la force d'un groupe mondial à la proximité géographique. L'entreprise a clôturé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros, soit 27 % de plus qu'en 2021.

L'activité et l'engagement d'Hinojosa consistent à générer un impact positif là où elle opère, afin d'améliorer le bien-être commun. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer le meilleur emballage, mais également de prendre soin de tout ce qui l'entoure.

