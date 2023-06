La Coalition Poids devient le Collectif Vital : parce que c'est essentiel de soutenir les saines habitudes de vie!





MONTRÉAL, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après dix-sept ans d'existence, la Coalition québécoise sur les problématiques du poids (Coalition Poids) est fière d'annoncer son nouveau nom vitaminé qui reflète davantage son importante mission : le Collectif Vital.



UNE NOUVELLE IDENTITÉ, MAIS UNE MISSION QUI PERDURE!

Engagé dans la création de milieux de vie qui encouragent l'adoption de saines habitudes de vie, le Collectif Vital continue de déployer ses efforts afin d'intervenir auprès des décideuses et décideurs.

« Devant l'augmentation des maladies chroniques, il est vital que, collectivement, tous les paliers politiques en fassent plus pour que la population québécoise s'épanouisse dans des milieux de vie où il est plus facile de manger sainement et d'avoir un mode de vie actif. Nous avions besoin de revoir notre identité pour qu'elle soit plus inclusive, engageante et rassembleuse. C'est pourquoi nous avons opté pour le Collectif Vital ». ? affirme Corinne Voyer, directrice du Collectif Vital.

V.I.T.A.L reflète également les principales forces et actions au coeur du Collectif :

Veiller : Nos actions de veille médiatique et de surveillance de l'industrie nous permettent d'être à l'affût des stratégies de marketing et des nouveaux savoirs scientifiques et expérientiels.

POUR UN QUÉBEC SAIN

Un changement dans les façons de communiquer sur les enjeux liés au poids s'impose pour ne pas nuire au bien-être de la population. C'est aussi dans cette optique que la Coalition Poids a choisi de revoir son identité.

Le Collectif Vital demeure le porte-parole de choix pour communiquer sainement à l'égard du poids.

« Offrir des milieux de vie qui permettent de manger sainement et d'être actif au quotidien n'est pas une question de poids. C'est une stratégie gagnante pour l'ensemble de la population », déclare Corinne Voyer.

L'équipe du Collectif Vital est fière de pouvoir maintenir l'engagement de plus de 700 organisations et individus vers un Québec sain. Le Collectif Vital se positionne ainsi comme un véritable catalyseur de changement pour le bien-être collectif.

À PROPOS DU COLLECTIF VITAL

Au coeur de la mission du Collectif Vital, il y a la volonté de permettre à la population québécoise d'adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Le Collectif compte sur l'engagement de plus de 700 organisations et individus mobilisés pour un Québec sain.

Le Collectif Vital est une initiative de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Pour plus de détails : collectifvital.ca.

POUR TOUTE DEMANDE D'ENTREVUE, CONTACTEZ :

Corinne Voyer

Directrice du Collectif Vital

Téléphone : 514 598-8058 poste 242

Cellulaire : 514-566-4605

[email protected]

8 juin 2023 à 05:00

