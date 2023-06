Carbon-Free Europe publie une nouvelle modélisation des systèmes énergétiques





Une nouvelle étude analyse les progrès de l'Europe vers la neutralité carbone en utilisant des modèles de systèmes énergétiques de pointe pour évaluer les derniers changements en matière de politique énergétique et de coûts technologiques

BRUXElLES, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Carbon-Free Europe (CFE) a publié sa dernière Perspective annuelle de décarbonisation en partenariat avec l'organisation Evolved Energy Research, qui fournit un aperçu annuel des progrès de l'Europe vers la neutralité carbone en utilisant des modèles de systèmes énergétiques de pointe pour évaluer les derniers changements en matière de politique énergétique et de coûts technologiques.

L'analyse de cette année fournit des conseils sur les politiques actuelles de l'UE, y compris la loi sur « l'industrie zéro émission nette », la réforme de la conception du marché de l'électricité, les plans nationaux pour l'énergie et le climat, la stratégie d'investissement pour le plan industriel Green Deal, et les objectifs pour 2040. Les résultats indiquent l'orientation technologique que l'Europe doit suivre pour respecter ses engagements en matière de climat.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence la crise de l'approvisionnement énergétique et de la montée prix qui résulte de la dépendance de l'Europe à l'égard des combustibles fossiles. L'analyse de la CFE montre comment les initiatives de l'UE « Fit for 55 » et REPowerEU ont jeté les bases de l'abandon du gaz naturel russe et trace la voie à suivre pour accélérer la transition énergétique tout en garantissant la souveraineté énergétique de l'Europe.

Points essentiels à retenir

L' Ukraine peut devenir l'unique fournisseur d'électricité propre et d'hydrogène pour le reste de l' Europe , en ajoutant près de 100 GW d'énergie éolienne et solaire d'ici à 2050, soit près de 20 % de la capacité renouvelable actuelle de l'UE.

L'UE devra construire de nouvelles infrastructures (réseaux électriques, canalisations d'hydrogène et de CO 2 ) à un rythme sans précédent pour soutenir l'économie de l'énergie propre, ce qui nécessitera d'accélérer le choix des sites, l'octroi des autorisations et le financement des projets.

Il est impératif que l'UE facilite le financement à court terme et le soutien à la recherche et au developpement pour les technologies innovantes nécessaires à la décarbonisation à long terme.

Il est essentiel d'encourager la flexibilité (par exemple par le biais de la réforme de la conception du marché de l'électricité et en actualisant la tarification pour tenir compte des coûts à l'échelle du système) pour assurer le fonctionnement fiable et abordable d'un réseau d'électricité propre.

Certains pays utiliseront au maximum leur potentiel de ressources renouvelables, ce qui souligne l'importance de la planification à long terme des contraintes liées aux ressources et à la disponibilité des terres.

« La Perspective annuelle de décarbonisation de Carbon-Free Europe souligne que l'Europe est capable d'atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques sans régresser vers les combustibles fossiles, malgré la crise actuelle de l'énergie et des coûts », a déclaré Lindsey Walter, cofondatrice de CFE. « Alors que les décideurs politiques développent et finalisent les composantes du plan industriel du Green Deal, ils devraient donner la priorité à l'approche incluant la technologie que notre modélisation décrit afin de garantir que l'Europe non seulement assure son indépendance énergétique, mais aussi consolide sa compétitivité mondiale sur le marché de l'énergie propre. »

« Un chemin efficace et efficace vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 reposera sur un équilibre entre la planification stratégique à court et à long terme dans l'UE », a déclaré Isabelle Chan, conseillère principale en recherche du CFE. « Alors que les pays s'efforcent d'intégrer de nouveaux objectifs climatiques dans leurs révisions des plans nationaux pour l'énergie et le climat, (comme dans le cadre du package Fit for 55 et de REPowerEU), ils doivent également tenir compte du potentiel et de la qualité des ressources renouvelables, des obstacles sociétaux, des contraintes d'utilisation des sols et des flux énergétiques transfrontaliers avec les régions voisines afin de réussir. La dernière analyse de modélisation de Carbon-Free Europe souligne l'importance de cette approche et met en évidence les mesures que les leaders européens en matière de climat doivent prendre pour relever ce défi. »

L'année dernière, Carbon-Free Europe a publié sa première modélisation des systèmes énergétiques, qui a identifié cinq voies différentes permettant à l'UE et au Royaume-Uni d'atteindre leurs engagements en matière d'émissions nettes nulles en 2050.

