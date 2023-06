QorusDocs nomme Jon Roskill à son conseil d'administration pour soutenir l'augmentation de la demande de logiciels de gestion des propositions alimentés par l'IA générative





Le vétéran chevronné de l'industrie de la technologie se joint au conseil d'administration de QorusDocs pour appuyer sa prochaine phase de croissance

BELLEVUE, Washington, le 8 juin 2023 /CNW/ - QorusDocs , un fournisseur de logiciels de gestion de propositions alimentés par l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jon Roskill, conseiller principal chez EQT Partners, à son conseil d'administration, à compter du 6 juin 2023. Fort d'une vaste expérience de consultation et d'une grande capacité à diriger des équipes au sein d'entreprises technologiques de premier plan, M. Roskill jouera un rôle important dans le soutien de la croissance continue de QorusDocs et offrira son expérience à la direction de l'entreprise alors qu'elle répond à la demande sans précédent pour des solutions d'IA générative pour la gestion des propositions.

Avant de travailler pour EQT Partners, M. Roskill a occupé pendant huit ans le poste de chef de la direction de la société de planification des ressources d'entreprise en nuage Acumatica. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Microsoft. Il est reconnu pour sa vaste expérience dans le domaine de la stratégie commerciale en matière de logiciels et pour avoir conseillé des entreprises au cours de périodes de croissance importantes.

« Comme la demande de DP augmente, les entreprises sont impatientes de tirer parti de solutions éprouvées qui automatisent des tâches difficiles et chronophages », a déclaré Jon Roskill. « QorusDocs a l'habitude de rationaliser le processus de réponse aux demandes de propositions (DP) au moyen de sa plateforme alimentée par l'IA. QorusDocs est dans une position unique pour intégrer des capacités d'IA générative à son logiciel afin d'améliorer ses offres et de jouer un rôle de premier plan ».

L'intégration de l'IA générative dans la solution de QorusDocs est un pilier clé de la feuille de route de l'entreprise qui prévoit des lancements intéressants au cours des prochains mois. En 2022, une enquête QorusDocs a révélé que les entreprises ont besoin de six jours de huit heures en moyenne pour répondre à une seule demande. De plus, 32 % des répondants ont indiqué avoir perdu du temps à identifier le contenu et 31 % ont consacré du temps à le retravailler. Les utilisateurs de logiciels de gestion des propositions dotés de capacités d'IA générative gagneront du temps et accroîtront leur efficacité, ce qui leur permettra de répondre à un plus grand nombre de demandes de propositions.

« Comme M. Roskill est un chef de file chevronné dans le domaine de la technologie et cadre permanent d'entreprises à forte croissance, son expertise sera un atout précieux pour notre conseil d'administration », a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. « L'expérience de M. Roskill dans l'expansion d'entreprises nous sera extrêmement utile au moment où nous continuons d'élargir notre capacité d'IA générative et d'améliorer nos services pour répondre aux besoins croissants des clients en matière de logiciels de gestion des propositions. »

Selon le rapport annuel de l'entreprise, 54 % des répondants au sondage ont signalé une augmentation du nombre de demandes de propositions en 2022 par rapport à 2021. La création de propositions efficaces et la réponse au nombre croissant de DP exigent beaucoup de ressources et de temps et une grande implication des équipes. Les entreprises qui utilisent un logiciel de gestion des propositions peuvent simplifier le processus de proposition, améliorer la collaboration essentielle entre les équipes et réduire le temps global consacré aux propositions.

À PROPOS DE QORUSDOCS

QorusDocs est un chef de file en intelligence artificielle situé à Bellevue, Washington, qui automatise la création de présentations personnalisées, de présentations, de propositions et de réponses à des demandes de propositions personnalisées. QorusDocs permet aux équipes du développement des affaires, des ventes, du marketing et des soumissions de collaborer de manière transparente, optimisant ainsi les heures facturables et augmentant le nombre de nouveaux clients. L'entreprise soutient les équipes de revenus d'entreprise comme Manpower Group, CDW, DLA Piper, Baker McKenzie, WSP, Insight et plus encore.

