MikMak lance MikMak 3.0, une plateforme avancée d'accélération d'e-commerce pour stimuler la croissance mondiale des marques

MikMak, la plateforme d'accélération d'e-commerce pour les marques multicanales, annonce aujourd'hui le lancement de MikMak 3.0. Cette plateforme optimisée permet de mieux engager les consommateurs pour générer des ventes sur tous les touchpoints. Elle fournit également des analyses plus avancées sur les parcours d'achat, les catégories de produit, et les retailers dans le monde entier, afin de guider la prise de décision dans l'ensemble de l'organisation d'une marque et d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Le lancement de MikMak 3.0 fait suite à l'acquisition en février 2023 de Swaven, éditeur français de logiciel d'accélération et d'analyse d'e-commerce, leader dans les régions EMEA, APAC et LATAM. MikMak s'est appuyé sur les technologies et les capacités combinées des deux sociétés pour lancer une version améliorée de sa solution à l'échelle mondiale. L'acquisition a consolidé le positionnement de l'entreprise dans le secteur du Commerce Marketing, représentant un marché total adressable (TAM) évalué à 120 milliards de dollars.

MikMak 3.0 introduit de nouvelles capacités pour stimuler la croissance des marques à l'échelle mondiale :

L'intégration de milliers de retailers dans le monde entier et dans tous les secteurs d'activité, incluant plus de données de ventes de retailers pour l'attribution en boucle fermée.

Des expériences plus fluides de parcours d'achat sur tous les touchpoints avec les consommateurs, dont le retail media, les sites web des marques, le search, le CTV, le display, les QR codes, et plus encore.

Des intégrations directes avec les principales plateformes tierces de visualisation de données, d'analyse et de gestion de l'information produit (PIM).

L'intégration directe des fonctions d'achat actualisées et des coupons au sein des publicités pour optimiser l'expérience du consommateur tout en accélérant le processus d'achat.

Les capacités de commerce améliorées de MikMak 3.0 reflètent l'évolution de l'attention des consommateurs. Alors que les investissements dans le retail media augmentent pour les marques industrielles, le nouveau produit "Commerce for Retail Media" de MikMak fournit aux marques des données cohérentes et en temps réel sur les performances de chaque retailer, ainsi que sur les retours des investissements média nationaux. Cela permet aux marques de disposer des informations nécessaires pour ajuster et développer leur stratégie de retail media.

"Cette dernière version de la plateforme MikMak est un pas important vers notre objectif de faciliter le commerce sur tous les canaux, via tous les retailers et dans tous les pays du monde", a déclaré Rachel Tipograph, Fondatrice et CEO de MikMak. "Qu'il s'agisse de contribuer à la création d'une norme industrielle pour la mesure du succès du retail media, de devenir le "Squarespace" du "where-to-buy" avec nos solutions "Commerce for Brand.com", ou de permettre une attribution supérieure de l'impact commercial, MikMak 3.0 a été spécialement conçue pour être une solution globale et une source unique pour les demandes croissantes en Commerce Marketing des marques."

Les nouveaux partenaires de MikMak auront un accès immédiat à MikMak 3.0, et à son large éventail de capacités d'activation et de mesure du commerce. L'équipe MikMak travaillera directement avec les clients existants pour les mettre à niveau, en fonction de leur calendrier et de leurs objectifs.

Pour en savoir plus sur MikMak 3.0, rendez-vous sur MikMak.com.

A propos de MikMak :

MikMak est la plateforme leader pour l'accélération d'e-commerce des marques multicanales. Ses analyses de parcours d'achat permettent aux marques de grande consommation et de la grande distribution de comprendre les comportements en ligne de leurs consommateurs, d'optimiser l'utilisation des budgets marketing, et de générer plus de ventes.

Le produit phare, MikMak Insights, améliore l'efficacité du marketing, permet de gagner des parts de marché, et renforce le positionnement des marques auprès de leurs retailers. Le produit MikMak Commerce permet aux marques de créer des expériences d'achats connectées à plus de 3000 retailers en ligne, et d'optimiser le parcours d'achat à partir de tout format de média, de publicité ou de site web. En février 2023, MikMak a acquis Swaven, éditeur français de logiciel d'accélération et d'analyse d'e-commerce.

Les investisseurs de MikMak comprennent Wavecrest Growth Partners, Luminari Capital et VaynerMedia.

