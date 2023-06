Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 7 juin 2023

Mercredi 07/06/2023 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à $5 millions $ Lotto 649 MAIN Draw 01, 15, 19, 24, 32 & 44. No comp 31. Lot garanti de LOTTO 6/4903158913-01 ONTARIO 491, 4, 6, 38, 41 & 43. No comp. 10. POKER LOTTO Main gagnante: 6-S, 6-C, K-H,...

Les syndiqué-es CSN des casinos, sans convention collective depuis un an, ont réagi avec stupéfaction à la publication de l'exercice financier de Loto-Québec ce matin. On y apprend notamment que le secteur des casinos et des salons de jeux a connu la...