Piramal Critical Care nomme Jeffrey Hampton président et directeur de l'exploitation





Plus de trois décennies d'expérience dans les domaines de la vente, du marketing, de la réglementation et de l'exploitation

Expertise en création d'équipes interfonctionnelles et en création de réseaux de vente et de distribution

MUMBAI, Inde, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- La division commerciale Piramal Critical Care (PCC) de Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), un producteur d'anesthésiques par inhalation et un acteur mondial des produits génériques hospitaliers, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeffrey Hampton au poste de président et directeur de l'exploitation. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Hampton sera basé aux États-Unis.

Titulaire d'une licence en marketing de l'Université de Floride, M. Hampton a intégré PCC après avoir travaillé chez Accord Healthcare, où il était président et responsable de l'accélération de la stratégie de croissance de l'entreprise. Auparavant, il était vice-président principal et directeur général d'Apotex pour les régions États-Unis et Amérique latine. Chez Apotex, M. Hampton a restructuré l'équipe commerciale aux États-Unis afin de maximiser l'efficacité et a établi des procédures pour identifier et exécuter les pratiques de gestion du cycle de vie visant à améliorer la rentabilité et le taux de pénétration du marché. Jusqu'à présent, sa carrière s'étend sur plus de trois décennies dans les domaines de la vente et du marketing, de la réglementation, des opérations commerciales, de la stratégie de vente, de la distribution et du développement commercial.

M. Hampton a également travaillé avec plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques, notamment Osmotica Pharmaceuticals, Dabur Pharma et IVAX Pharmaceuticals.

Peter DeYoung, directeur général, Global Pharma, Piramal Pharma Limited, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à Jeff chez Piramal Critical Care et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Son expérience dans les domaines de la vente et du marketing nous aidera à élaborer des stratégies opérationnelles mondiales plus solides à long terme pour assurer une croissance rentable. Son expertise dans différentes activités est de bon augure pour l'entreprise, car nous souhaitons renforcer davantage la position de PCC en tant qu'acteur mondial de premier plan dans le domaine des génériques hospitaliers complexes. Jeff a également été associé à des sociétés pharmaceutiques de premier plan et il est bien placé pour bâtir une culture axée sur le patient et sur le client, ce qui correspond à nos valeurs fondamentales. »

À l'occasion de son arrivée chez PCC, M. Hampton a déclaré : « C'est vraiment un honneur de rejoindre une entreprise mondiale aussi dynamique et axée sur la croissance que Piramal Critical Care. Je suis impatient de diriger les stratégies de croissance de PCC pour accroître notre présence. »

À propos de Piramal Critical Care :

Piramal Critical Care (PCC) est un acteur mondial de l'anesthésie, de la gestion de la douleur et des thérapies intrathécales. PCC est présent dans plus de 100 pays, notamment aux États-Unis et en Europe. Notre gamme de produits comprend des anesthésiques par inhalation, des analgésiques et anesthésiques injectables, des thérapies intrathécales et d'autres produits injectables. Piramal Critical Care dispose de capacités de fabrication et de développement de processus avec des usines de fabrication de pointe à Bethlehem en Pennsylvanie, aux États-Unis, et à Telangana, en Inde, qui sont inspectées par la FDA américaine, la MHRA britannique et d'autres organismes de réglementation, et s'associe à des organisations de développement et de fabrication pharmaceutiques de premier plan dans le monde entier.

Pour plus d'informations et pour les dernières nouvelles de l'entreprise, veuillez consulter : www.piramalcriticalcare.com

À propos de Piramal Pharma Ltd :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à 17 infrastructures de développement mondial et de fabrication et à un réseau de distribution international dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation de développement et de fabrication sous contrat intégrée, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare qui vend des produits sans ordonnance. En outre, l'une des sociétés associées de PPL, Allergan India Private Limited, est une entreprise commune avec AbbVie Inc. et s'est imposée comme l'un des leaders du marché dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. De plus, PPL a acquis une participation minoritaire dans Yapan Bio Private Limited. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement de croissance stratégique de 20 % de la part du groupe Carlyle.

Pour en savoir plus, consultez : https://www.piramal.com/pharma/ , Facebook , Twitter , LinkedIn

Clause de non-responsabilité :

Piramal Pharma Limited propose, sous réserve des lois applicables, de la réception des approbations requises, des conditions du marché et d'autres considérations, un droit préférentiel de souscription pour ses actions dans un proche avenir et a déposé un projet de lettre d'offre auprès du Securities and Exchange Board of India.

7 juin 2023 à 23:48

