Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Justice

Mme Marie-Josée Corriveau est nommée, à compter du 10 juillet 2023, sous-ministre associée au ministère de la Justice. Mme Corriveau est présidente de conseil de discipline et présidente en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Horacio Arruda est nommé de nouveau sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Mme Corinne Gendron est nommée de nouveau membre additionnelle à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

M. Joseph Zayed est nommé de nouveau membre de ce bureau.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Julie Charbonneau et M. Jean-Guy Légaré sont nommés de nouveau présidents de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.

M. Michel P. Synnott est nommé, à compter du 24 juillet 2023, président de conseil de discipline de ce bureau. M. Synnott est avocat au sein de la firme Racicot Chandonnet, avocats.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Alex Goupil est nommé, à compter du 3 juillet 2023, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. M. Goupil est conseiller juridique à l'Université Concordia.

M. Pierre Méthot est nommé de nouveau membre de cette commission.

Société québécoise des infrastructures

M. Louis-Paul Gauvin est nommé de nouveau vice-président de la Société québécoise des infrastructures.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

M. Michel De Césaré est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

École nationale d'administration publique

M. James Douglas Thwaites est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Christian Cyr et Mme Louise Turgeon sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

