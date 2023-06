Wipro et Cisco s'associent pour introduire une solution 5G-as-a-Service privée et gérée visant à stimuler la transition numérique des entreprises





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une entreprise de premier plan dans le domaine du conseil et des services technologiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution novatrice, le service privé et géré 5G-as-a-Service, une initiative conjointe avec Cisco (NASDAQ : CSCO). Cette nouvelle offre permet aux entreprises clientes d'améliorer significativement leurs performances commerciales en intégrant de manière transparente la technologie 5G privée à leur infrastructure LAN/WAN/Cloud préexistante.

L'évolutive du travail et la transition numérique à travers les infrastructures des technologies de l'information (IT) et des technologies opérationnelles (OT) sont stimulées par la convergence de la 5G et d'autres technologies complémentaires. La solution 5G gérée et privée proposée par Cisco et Wipro offre un soutien aux organisations désireuses de tirer parti des nombreux avantages d'un réseau 5G privé, sans devoir investir dans son acquisition, son exploitation et sa maintenance. Cette solution « as-a-service » présente des avantages considérables pour les entreprises, car elle permet de minimiser les risques associés aux investissements (Capex) initiaux et d'accélérer l'adoption de la technologie. En effet, Wipro et Cisco se chargent des risques techniques, opérationnels et commerciaux liés à la mise en oeuvre de cette solution.

« La 5G privée garantit déjà une connectivité pour une multitude de cas d'utilisation variés, qu'il s'agisse d'usines, de chaînes d'approvisionnement, de campus universitaires et d'entreprise, de lieux de divertissement, d'établissements hospitaliers, et bien d'autres encore », a déclaré Masum Mir, vice-président senior et directeur général du secteur Provider Mobility, chez Cisco Networking. « En collaboration avec Wipro, nous avons conçu une solution 5G privée simplifiée et intuitive, exploitant les nombreux avantages des technologies 5G, IoT, Edge et Wi-Fi 6 afin d'améliorer les résultats de nos clients. »

La solution 5G privée et gérée repose sur la technologie mobile de pointe de Cisco ainsi que sur le portefeuille de l'Internet des objets (IoT), englobant les capteurs, les passerelles IoT, le logiciel de gestion des appareils, ainsi que les outils de surveillance et les tableaux de bord. Cette solution est entièrement intégrée, opérationnelle et gérée de manière transparente par Wipro au profit des clients. En vue de soutenir ce partenariat, Wipro a construit un laboratoire privé dédié à la 5G, permettant ainsi la conception, les tests et la démonstration des divers cas d'utilisation spécifiques à l'industrie.

« Wipro et Cisco ont fait du chemin ensemble dans la mise en place de réseaux sécurisés pour les entreprises et les industries, » a déclaré Jo Debecker, Responsable mondial de Wipro FullStride Cloud. « Nous sommes pleinement engagés dans ce partenariat et dans la fourniture d'un service 5G privé sécurisé et géré dans le Cloud à nos clients. Grâce à notre approche en tant que solution « as-a-service », nous offrons un large éventail d'avantages tout en réduisant au minimum les ressources humaines et les coûts nécessaires pour maintenir un réseau privé »,

a fait savoir Lourdes Charles, Vice-présidente des Services de connectivité et de la 5G chez Wipro Limited., « L'intégration de la 5G privée marque le début d'une nouvelle révolution pour les entreprises. Nous sommes enthousiastes de renforcer notre relation stratégique de longue date entre Cisco et Wipro en proposant des solutions de gestion de la 5G privée aux entreprises. Afin de simplifier l'expérience de nos clients, cette solution assure la validation des cas d'utilisation essentiels, la définition des accords de niveau de service et la gestion du cycle de vie. Grâce à sa plateforme 5G Def-i, Wipro s'engage pleinement à accompagner nos clients dans la mise en place de leurs réseaux 5G privés en leur offrant une technologie, une tarification et des performances de premier ordre. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de premier plan dans le domaine des services technologiques et du conseil, se consacre à la création de solutions innovantes répondant aux besoins complexes de transformation numérique de ses clients. En s'appuyant sur un portefeuille complet de compétences en conseil, conception, ingénierie et opérations, WIPRO accompagne ses clients dans la concrétisation de leurs ambitions les plus audacieuses et dans la construction d'entreprises durables et résilientes pour l'avenir. Forte d'une présence mondiale avec plus de 250 000 employés et partenaires commerciaux répartis dans 66 pays, WIPRO s'engage pleinement à aider ses clients, collaborateurs et communautés à prospérer dans un monde en perpétuelle évolution. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.wipro.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d'immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d'intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d'incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l'acquisition de sociétés en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Des risques supplémentaires qui pourraient avoir un impact sur nos performances opérationnelles futures sont exposés en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment nos rapports annuels sur le formulaire 20-F. Ces documents peuvent être consultés sur le site : www.sec.gov. De manière périodique, nous sommes susceptibles de formuler d'autres déclarations prospectives, que ce soit par écrit ou verbalement, y compris celles figurant dans les documents déposés par notre société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que dans nos rapports aux actionnaires. Par conséquent, nous ne nous engageons pas à mettre à jour systématiquement les déclarations prospectives qui pourraient être formulées, que ce soit par nous-mêmes ou en notre nom.

