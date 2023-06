PVEL décerne à JA Solar le titre de fournisseur de modules le plus performant pour la huitième fois





BEIJING, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dernièrement, PVEL (PV Evolution Labs), un laboratoire de test indépendant de renommée mondiale et leader dans l'industrie solaire, a publié son « Tableau de bord de la fiabilité des modules PV 2023 ». Grâce à la qualité supérieure de ses modules photovoltaïques, JA Solar s'est vu décerner pour la huitième fois le titre de fournisseur de modules le « plus performant » (« Top Performer »).

Au cours des 18 derniers mois, PVEL a réalisé une évaluation des « top performers » basée sur le « Programme de qualification des modules photovoltaïques (PQP) ». Cette évaluation comprenait des tests rigoureux qui surpassent les normes de certification IEC, notamment un test de cycle thermique (TC600), un test de chaleur humide (DH2000), une séquence de test de stress mécanique (MSS), une dégradation induite par la lumière (LID) + une dégradation induite par la lumière et la température élevée (LeTID), ainsi que la performance PAN. Ces tests ont permis d'évaluer de manière exhaustive la fiabilité et les performances de production d'énergie des modules photovoltaïques. Par rapport aux tests de base, le test PQP se distingue par sa rigueur accrue en termes de conditions et de séquences de test. Chaque test représente une référence essentielle pour évaluer la fiabilité des modules dans les applications pratiques. Les résultats de ces tests professionnels, impartiaux et publics servent de solides références non seulement pour les financiers et les développeurs lorsqu'ils choisissent des modules de haute qualité, mais également comme base de référence cruciale pour les opérateurs qui veillent à assurer la fiabilité à long terme des modules.

JA Solar reste résolument engagé dans l'innovation et la recherche et développement dans le domaine de la technologie des produits photovoltaïques. Grâce à ses excellentes performances et à la fiabilité de ses produits, la société est très appréciée par les utilisateurs du monde entier. Depuis de nombreuses années, l'entreprise est reconnue comme l'une des meilleures marques de produits photovoltaïques par EUPD Research dans plusieurs régions et pays, tels que l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Une fois de plus, JA Solar a remporté le prix du fournisseur de modules le plus performant, mettant en évidence les avantages techniques et qualitatifs de ses produits, ainsi que leur excellente fiabilité à long terme et leurs performances énergétiques exceptionnelles.

