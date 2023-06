L'initiative New Paint for a New Start de PPG va embellir des écoles grâce à des rénovations multicolores dans le monde entier





La société PPG (NYSE:PPG) annonce ce jour qu'elle consacrera les mois de juin, juillet et août 2023 à réaliser dans le monde plus de 25 rénovations colorées et transformatrices d'écoles dans le cadre de son initiative New Paint for a New Start, qui fait partie du programme COLORFUL COMMUNITIES® de l'entreprise.

En cette deuxième année de New Paint for a New Start, les employés de PPG donneront bénévolement de leur temps pour transformer des environnements d'apprentissage. Chaque projet bénéficiera des produits de peinture et de l'expertise de PPG en matière de couleurs afin de créer des espaces attrayants pour les élèves qui y étudient et y grandissent.

« Les employés de PPG de chaque région se réunissent à nouveau pour protéger et embellir des écoles et des lieux d'apprentissage et ainsi favoriser un bon départ pour les élèves, a déclaré Malesia Dunn, directrice exécutive, Fondation PPG et responsabilité sociale mondiale de l'entreprise. Pour les jeunes élèves, chaque jour est un nouveau départ pour apprendre, grandir et se développer. En créant des environnements attrayants, nous voulons les aider à commencer chaque journée dans un lieu d'apprentissage agréable où ils se sentent soutenus et stimulés et qui favorise une attitude positive. »

Il y a une nouveauté en 2023 : les bénévoles de PPG valoriseront l'impact produit sur les élèves et les enseignants par la nouvelle peinture et l'amélioration des lieux d'apprentissage en pénétrant de nouveaux marchés, en s'associant aux partenaires clients de PPG et en activant les réseaux de ressources des employés de PPG.

« New Paint for a New Start offre aux élèves et aux infrastructures scolaires qui en ont besoin des changements significatifs et des ressources qui leur permettent de prendre un nouveau départ. Ce faisant, nous voulons susciter une plus grande conscience environnementale chez les élèves, a déclaré Diane Kappas, vice-présidente de PPG, durabilité mondiale et responsable exécutive de New Paint for a New Start. En 2023, un élément de durabilité est intégré à chaque projet, par exemple des activités telles que le recyclage des matériaux et des fournitures, la plantation d'arbres, des peintures murales sur le thème de l'environnement et des activités éducatives. »

Une palette de couleurs spécifiquement sélectionnée par les experts en couleurs de PPG sera associée à la plupart des projets de transformation, afin de revaloriser et améliorer les environnements physiques des salles de classe.

Outre la réfection des peintures, PPG et la Fondation PPG offrent également à plusieurs écoles sélectionnées par l'initiative New Paint for a New Start un financement pour l'acquisition de matériel de sciences, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques (STEM).

L'an dernier, un millier de bénévoles et de partenaires de la communauté de PPG ont participé à New Paint for a New Start en consacrant 6 400 heures à la transformation de salles de classe et de lieux d'apprentissage au bénéfice de plus de 23 000 élèves et enseignants. Pour plus de détails, cliquer ici.

Le programme Colorful Communities, l'initiative phare lancée par PPG pour soutenir les communautés, a pour but de protéger et d'embellir les quartiers où PPG opère dans le monde. Dans le cadre du programme Colorful Communities, les bénévoles dévoués de PPG donnent de leur temps et des produits de peinture PPG pour transformer les actifs des communautés ?peinture de salles de classe, apporter de la couleur dans une maternité, réaménagement d'un terrain de jeux. Depuis 2015, PPG a réalisé plus de 470 projets Colorful Communities qui ont eu un impact positif sur quelque 8,2 millions de personnes dans 50 pays.

Les efforts d'engagement de la communauté mondiale de PPG et de la Fondation PPG visent à apporter de la couleur et de la luminosité aux communautés PPG du monde entier. En 2022, nous avons investi 16,2 millions USD pour soutenir des centaines d'organisations dans plus de 35 pays. En investissant dans des lieux d'éducation, nous contribuons à la formation de la main-d'oeuvre qualifiée d'aujourd'hui et au développement des innovateurs de demain dans des domaines liés aux revêtements et à la fabrication. En outre, nous donnons aux employés de PPG les moyens de multiplier leur impact sur les causes qui leur tiennent à coeur en soutenant leurs efforts bénévoles et leurs actions caritatives. Pour plus d'informations, visiter le site Web communities.ppg.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour mettre au point et proposer les peintures, les revêtements et les matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à notre détermination et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients en collaborant étroitement avec eux pour trouver la bonne solution. Basés à Pittsburgh, nous exerçons nos activités et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré un chiffre d'affaires net de 17,7 milliards USD en 2022. Nous sommes au service de clients des marchés de la construction, des biens de consommation, de l'industrie et des transports ainsi que des marchés secondaires. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.ppg.com.

Colorful Communities, le logo PPG et la devise « We protect and beautify the world » sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

CATÉGORIE Affaires communautaires

