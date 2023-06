Fidelis Cybersecurity libère la puissance de Fidelis CloudPassage Halo à travers l'Europe, alimentant une couverture de sécurité sans précédent dans le cloud





L'abonnement Fidelis CloudPassage Halo est désormais disponible dans tous les pays de l'UE.

BETHESDA, Maryland, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Fidelis Cybersecurity, leader mondial dans le domaine des solutions de cybersécurité avancées, a fièrement annoncé l'extension de la disponibilité de Fidelis CloudPassage Halo en Europe. Cette initiative révolutionnaire inaugure une nouvelle ère d'excellence en matière de cybersécurité, qui permettra aux organisations de tout le continent de renforcer leurs défenses numériques comme jamais auparavant.

Fidelis Halo, réputée pour ses capacités de pointe en matière de sécurité et de conformité du cloud, sera désormais accessible aux entreprises européennes cherchant à protéger leur infrastructure contre l'évolution des cyber-menaces. Cette expansion marque une étape importante dans la mission de Fidelis Cybersecurity consistant à fournir des solutions de cybersécurité de classe mondiale aux organisations du monde entier.

Avec Fidelis Halo, les entreprises opérant en Europe peuvent désormais adopter le cloud en toute confiance, sachant que leurs actifs critiques et leurs données sensibles seront protégés par les mesures de sécurité les plus solides du secteur. Cette plate-forme de sécurité cloud complète offre une gamme de fonctionnalités puissantes telles que la détection en temps réel des intrusions, la surveillance automatisée de la conformité, la protection continue de la charge de travail et l'intégration transparente des pipelines CI/CD, pour assurer une sécurité globale dans l'ensemble des environnements publics, privés, hybrides et multi-cloud.

En étendant Fidelis Halo à l'Europe, Fidelis Cybersecurity réaffirme son engagement inébranlable à doter les organisations des outils nécessaires pour lutter contre les cyber-menaces sophistiquées. La poursuite incessante de l'innovation et de l'expertise de pointe de l'entreprise renforce sa position en tant que partenaire de confiance dans la protection des infrastructures critiques, des données sensibles et de la propriété intellectuelle inestimable.

« L'Europe représente un marché vital pour Fidelis Cybersecurity, et nous sommes ravis d'étendre la disponibilité de Fidelis CloudPassage Halo aux organisations à travers le continent », a déclaré Eric Moseman, président de Fidelis Cybersecurity

Alors que les organisations font face à un contexte de menaces en constante évolution, Fidelis Cybersecurity demeure en première ligne dans la lutte contre la cybercriminalité. Par son engagement sans relâche pour l'excellence technologique et son dévouement inébranlable envers la réussite de ses clients, Fidelis Cybersecurity continue de révolutionner la façon dont les organisations se défendent contre les cyber-menaces avancées.

Pour en savoir plus sur Fidelis Halo et la présence étendue de Fidelis Cybersecurity en Europe, rendez-vous sur le site www.fidelissecurity.com .

À propos de Fidelis Cybersecurity

Fidelis Cybersecurity®, pionnier dans le domaine des solutions proactives de cyberdéfense, protège les environnements informatiques modernes grâce à des capacités inégalées de détection, de tromperie, de réponse, de sécurité du cloud et de conformité. Nous offrons une visibilité complète dans les environnements hybrides grâce à une découverte dynamique et approfondie des actifs, un contexte à multiples facettes et une analyse continue des risques. Ces caractéristiques aident à minimiser les surfaces attaquables, à automatiser la prévention de l'exposition, la détection des menaces et la réponse aux incidents, et à fournir le contexte, la précision, la vitesse et la portabilité dont les professionnels de la sécurité ont besoin pour débusquer et neutraliser leurs adversaires plus tôt dans le cycle de vie de l'attaque. Avec Fidelis Cybersecurity, les organisations restent résilientes grâce aux cyberattaques et en ressortent plus fortes et plus sûres. Fidelis Cybersecurity bénéficie de la confiance de nombreuses agences commerciales, entrepreneuriales et gouvernementales de premier plan à travers le monde. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur http://www.fidelissecurity.com/ .

