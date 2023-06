Tigo Energy lance Solar-Plus-Storage pour le marché allemand au salon Intersolar Europe





Tigo Energy, Inc. (NASDAQ:TYGO), l'un des principaux fournisseurs de solutions solaires intelligentes et de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui le lancement de la solution solaire résidentielle Tigo EI (Energy Intelligence) pour le marché allemand lors du salon Intersolar Europe 2023. La solution solaire résidentielle Tigo EI inclut un onduleur prêt pour le stockage, un système de batterie modulaire et tout le reste nécessaire pour des installations solaires et solaire-plus-stockage rapides, flexibles et fiables. Des représentants de Tigo présenteront la gamme complète de solutions matérielles et logicielles solaires de la société au salon Intersolar Europe du 14 au 16 juin 2023, au Messe München à Munich, en Allemagne.

La solution solaire résidentielle Tigo EI pour le marché européen se compose de produits Tigo TS4 Flex MLPE, d'une gamme d'onduleurs monophasés et triphasés prêts pour le stockage, de composants de stockage d'énergie modulaires à couplage CC et de Tigo EI Link, le hub de communication et point de connexion central pour toutes les connexions réseau, onduleur, PV et batterie. Avec des temps de mise en service généralement inférieurs à 10 minutes, les installateurs peuvent rapidement activer le système et, grâce à la surveillance au niveau du module, les données énergétiques de la solution solaire résidentielle EI sont traitées par le logiciel Tigo Energy Intelligence et les installateurs peuvent surveiller et gérer leur flotte de systèmes clients en seulement quelques clics. Les clients de Tigo dans l'UE bénéficient également de garanties à la pointe de l'industrie et d'une équipe d'assistance qualifiée et multilingue pour s'assurer que les installateurs ne se retrouvent jamais seuls avec les produits Tigo.

« Je suis ravi de la facilité et de la simplicité d'installation de la solution résidentielle Tigo EI et de la manière dont elle peut être intégrée de manière transparente à l'infrastructure électrique existante chez mon client », déclare Klaus Besiers, PDG d'Elektrobau Meffert GmbH. « Les processus d'installation et de mise en service sont vraiment conviviaux, c'est une expérience sans tracas pour l'installateur, et je suis fier de pouvoir fournir à mes clients une option solaire-plus-stockage qui est fiable et efficace, répond à leurs besoins et dépasse leurs attentes. À vrai dire, Tigo EI Residential est simple et unique, et je fais cette affirmation en toute confiance après avoir terminé l'installation de ce système. »

Klaus Besiers, d'Elektrobau Meffert GmbH, a récemment achevé la première installation pilote Tigo EI Residential en Allemagne. Pour en savoir plus sur le processus d'installation de M. Besiers et la documentation de l'expérience, veuillez consulter l'étude de cas Tigo ici.

« Notre solution EI Residential représente un changement de paradigme dans le paysage du marché solaire, car le système crée un scénario dans lequel les produits technologiques ne limitent plus les processus de conception ou d'installation, mais les simplifient et les accélèrent », déclare Mirko Bindi, vice-président senior des ventes EMEA et directeur général Europe chez Tigo Energy. « En outre, lorsque l'efficacité remarquable des optimiseurs Tigo TS4 est combinée aux analyses de données approfondies fournies par la plateforme Tigo Energy Intelligence, les installateurs peuvent réaliser des économies substantielles pour la phase d'exploitation et de maintenance des systèmes déployés dans leurs flottes de clients, et les propriétaires bénéficient d'un retour sur investissement plus rapide. »

Au salon Intersolar Europe, Tigo proposera une vaste série de sessions de formation technique animées par les experts en technologie de la société, y compris des sessions sur Tigo Reclaimed Energy, une fonction de surveillance exclusive qui quantifie l'énergie récupérée grâce à l'optimisation. Un calendrier détaillé des événements est disponible sur la page des événements Tigo pour Intersolar Europe.

Les avantages de la famille Tigo TS4 de produits Flex MLPE, de la solution solaire Tigo EI Residential et du logiciel de surveillance Tigo Energy Intelligence seront exposés sur le stand Tigo Energy au salon Intersolar Europe (Messe München, Allemagne) au pavillon B4, stand n° 171, du 14 au 16 juin 2023. Pour afficher une liste de partenaires présentant les solutions Tigo ou planifier un rendez-vous avec un représentant Tigo à l'avance, veuillez vous rendre sur la page de planification Tigo ici.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Fondé en 2007, Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) est un leader mondial dans le développement et la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et utilitaires. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et d'optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, permettent une surveillance de l'énergie en temps réel et fournissent un arrêt rapide requis par le code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batterie pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tigoenergy.com.

7 juin 2023 à 17:20

