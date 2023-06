Fluence communique sur sa présence importante et le lancement de ses produits au salon GreenTech Amsterdam 2023





Fluence, fournisseur mondial de premier plan de solutions d'éclairage LED à haut rendement énergétique pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, a annoncé aujourd'hui sa participation à la conférence 2023 GreenTech Amsterdam, qui comprendra des sessions d'intervention des experts industriels de Fluence Steve Graves, vice-président senior de la stratégie et des produits, Timo Bongartz, directeur général de l'EMEA, Theo Tekstra, Directeur technique de l'EMEA, et le Dr. David Hawley, scientifique principal de Fluence. La présence de Fluence comprendra également une session d'experts en cabine avec Dominique van Gruisen, directeur général d'Innexo BV.

Le leader de l'éclairage LED a aussi annoncé le lancement de la dernière génération de VYPR, un top light linéaire de haute performance pour les cultures en serre, qui sera disponible pour le public et la démonstration sur le stand de Fluence pendant GreenTech, le principal lieu de rencontre mondial pour l'industrie horticole. Outre VYPR, les participants pourront également interagir avec la gamme complète des produits Fluence, notamment RAPTR, VYNE, SPYDR, RAZR et les luminaires Flex Dimming sans fil.

« GreenTech Amsterdam est l'occasion de rencontrer et de parler avec des leaders qui font progresser l'agriculture et la technologie dans le monde entier », a déclaré Timo Bongartz, directeur général pour l'EMEA chez Fluence. « Chez Fluence, nous nous engageons à aider le monde à cultiver plus intelligemment grâce à une technologie innovante qui permet d'améliorer la culture des plantes. C'est un honneur pour Fluence de figurer en bonne place dans les sessions de conférences de GreenTech, et nous sommes ravis de présenter la toute nouvelle technologie LED VYPR à la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. »

Les participants auront l'occasion de rencontrer les spécialistes de l'horticulture de Fluence du 13 au 15 juin au stand 130 dans le hall d'exposition 5 du RAI Amsterdam Convention Center.

Les sessions de conférences de Fluence à GreenTech Amsterdam 2023 incluront :

Éclairage et pousse des plantes (13 juin, 10 h 45 CET) , avec le Dr David Hawley, scientifique principal de Fluence à l'étape Plants Compounds.

, avec le Dr David Hawley, scientifique principal de Fluence à l'étape Plants Compounds. Complexité de l'éclairage (13 juin, 12 h 15 HEC) , avec Theo Tekstra, directeur technique de la région EMEA pour Fluence, à l'étape de la technologie

, avec Theo Tekstra, directeur technique de la région EMEA pour Fluence, à l'étape de la technologie Panel : Cannabis médicinal (13 juin, 13 h CET) , avec Timo Bongartz, directeur général de l'EMEA pour Fluence au stade des composés végétaux

, avec Timo Bongartz, directeur général de l'EMEA pour Fluence au stade des composés végétaux Manipulation de la chimie du cannabis à des fins médicales grâce à l'environnement lumineux (13 juin, 15 h 20 HEC) , avec David Hawley, scientifique principal pour Fluence, à l'Amtrium

, avec David Hawley, scientifique principal pour Fluence, à l'Amtrium Expériences dans la mise en place de projets complexes de recherche sur le cannabis médical, pour innover et optimiser la production (14 juin, 11 h CET) , session d'experts au stand 05.130 de Fluence, avec Dominique van Gruisen, directeur général d'Innexo BV

, session d'experts au stand 05.130 de Fluence, avec Dominique van Gruisen, directeur général d'Innexo BV Santé publique ? Sécurité alimentaire, avec une table ronde sur la fin des aliments à faible valeur nutritionnelle, la rupture du confinement CEA et les solutions pharmaceutiques (14 juin, 12 h 15 HEC), avec Steve Graves, vice-président senior de la stratégie et des produits pour Fluence, à l'étape de l'agriculture verticale.

La dernière extension de la série VYPR offre un nouveau niveau de flexibilité et de contrôle aux cultivateurs grâce à une capacité rouge lointain à deux canaux. L'ajout d'un canal de contrôle indépendant pour la lumière rouge lointaine permet aux producteurs de manipuler la morphologie des cultures et d'augmenter les économies d'énergie, ce qui ouvre de nouvelles applications pour les producteurs de fleurs, de fraises et de concombres. Le dernier produit VYPR est désormais disponible en tant que plateforme de 800 W, ce qui lui permet de remplacer les luminaires HPS de 10 00 W tout en offrant une intensité lumineuse plus élevée et une consommation d'énergie plus faible.

« La nouvelle génération de la ligne de produits VYPR de Fluence est conçue pour offrir aux cultivateurs exactement ce qu'ils demandent : une plus grande polyvalence, une meilleure distribution de la lumière et un rendement plus élevé pour augmenter le rendement, l'uniformité et la qualité des cultures », a déclaré M. Graves. « Les progrès réalisés dans notre compréhension des spectres lumineux ont conduit à un produit plus sophistiqué et à un nouvel outil permettant d'optimiser les performances et la rentabilité des cultures ».

Le dernier produit VYPR est conçu pour améliorer l'uniformité grâce à une distribution plus large de la lumière, avec une optique de 150 degrés pour les spectres lumineux R8, R8F, R9 et R9F. Il conserve un format mince et un design à profil bas, mais offre désormais des options d'installation plus flexibles qui accélèrent le montage et contribuent à réduire les coûts d'installation.

Pour plus d'informations sur Fluence, visitez le site www.fluence.science ou visitez le hall d'exposition 5, stand 130, au salon GreenTech Amsterdam 2023.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production végétale plus efficiente au bénéfice des meilleures fermes verticales et des meilleurs cultivateurs de produits de serre au monde. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d'un siège pour la région EMEA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu'unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, visitez le site www.fluence.science.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 juin 2023 à 16:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :