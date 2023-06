Exercice financier de Loto-Québec : les syndiqué-es des casinos réclament leur part du gâteau





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Les syndiqué-es CSN des casinos, sans convention collective depuis un an, ont réagi avec stupéfaction à la publication de l'exercice financier de Loto-Québec ce matin. On y apprend notamment que le secteur des casinos et des salons de jeux a connu la meilleure année de son histoire et que Kevin G. Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et des salons de jeux, a bénéficié d'une hausse de salaire de 34 %, passant de 375?461 $ à 504?498 $.

«?Je suis estomaquée. Ce qu'on demande depuis un an, ce sont des augmentations de salaire qui permettraient aux employé-es de ne pas s'appauvrir avec la hausse du coût de la vie. Pendant ce temps, le patron des casinos s'offre une hausse de salaire de 130?000 $. C'est absolument indécent?!?», s'exclame Stéphanie Gratton, vice-présidente par intérim de la Fédération des employés et employées des services publics-CSN.

«?Ce qu'on entend à la table de négociation, c'est que la marge de manoeuvre de la Société des casinos est limitée. Quand on voit les profits records que notre employeur fait sur notre dos, c'est difficile à croire?», ajoute Riccardo Scopelleti, président de l'unité des travailleurs et des travailleuses de sécurité du Casino de Montréal.

Les augmentations salariales demandées par les employé-es représentent l'équivalent de la hausse du coût de la vie plus 1 $ l'heure. Cette demande vise à protéger leur pouvoir d'achat de même qu'à améliorer l'attraction et la rétention du personnel. Le syndicat explique que dans le contexte économique actuel, les conditions de travail à la Société des casinos causent un grand roulement chez les employé-es.

Les négociations entamées en juin 2022 piétinent. Encore la semaine dernière, l'employeur proposait que les bonifications salariales et les primes soient autofinancées à même une diminution de salaire importante pour toutes les nouvelles personnes embauchées.

Votes de grève

Dans la dernière semaine et à l'approche du Grand prix de Montréal, les employé-es syndiqués CSN des casinos de Montréal, de Lac-Lemay à Gatineau et de Charlevoix ont voté en faveur d'une banque de cinq jours de grève à utiliser au moment opportun. Les employé-es du casino de Mont-Tremblant doivent eux aussi tenir un vote de grève dans les prochains jours.

