PRODUCTLIFE GROUP ANNONCE SON INTENTION DE FUSIONNER AVEC PHARMA D&S GROUP, ÉLARGISSANT AINSI SON OFFRE GLOBALE ET SA PRÉSENCE EN ITALIE





ProductLife Group franchit une étape clé de sa croissance avec l'acquisition de la société privée italienne Pharma D&S Group. Grâce à cette alliance stratégique, PLG, fournisseur mondial de services réglementaires et de conformité pour l'industrie des sciences de la vie, renforce sa capacité à pénétrer le marché italien avec ses services coeurs et se positionne en tant que leader mondial de l'industrie. Avec plus de deux cent cinquante employés, Pharma D&S Group est la plus importante acquisition de PLG à ce jour.

PARIS et FLORENCE, Italie, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), fournisseur mondial et spécialisé de services réglmentaires, de pharmacovigilance et de gestion de la qualité pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et medtech, annonce son intention de fusionner avec Pharma D&S Group, le principal acteur italien du secteur.

Fondé en 2001 par Riccardo Ballerini, Pharma D&S Group s'est développé en 2003 avec l'arrivée de Lino Fabrizi comme associé. La société a renforcé son offre de services dans les domaines des affaires réglementaires, de la qualité des produits et de la conformité des processus, de la pharmacovigilance et des opérations cliniques. En 2004, le groupe a lancé Pharma Education Center (PEC), un organisme de formation pour le secteur des sciences de la vie. En 2005, les deux associés ont été rejoints par Marco Conti qui a fondé C&P Engineering, une entité de conseil offrant des services de haute qualité spécialisés dans l'ingénierie des procédés pharmaceutiques, la qualification et la validation des systèmes informatiques.

Cet nouvelle opération est une étape clé dans la croissance de PLG, qui devient une entreprise de plus de 1 200 employés avec une présence solide et experte à travers le monde. Pour Xavier Duburcq, PDG de PLG, « Pharma D&S Group est un leader reconnu sur le marché italien, avec une longue tradition de qualité et d'expertise delivrées aux clients. Les synergies entre nos deux sociétés sont importantes, et nos valeurs et cultures d'entreprise ont beaucoup en commun, grâce à l'esprit d'entrepreneuriat qui anime PLG et Pharma D&S Group. »

« Vingt ans après avoir fondé Pharma D&S Group, je suis convaincu que rejoindre PLG est l'avenir de notre organisation », a déclaré Riccardo Ballerini, fondateur et président de Pharma D&S. « La fusion avec PLG permet à nos clients et à l'industrie des sciences de la vie d'accéder à une empreinte mondiale et à un ensemble de capacités combinées plus solides dans tous nos secteurs d'activité clés. »

Lino Fabrizi, COO de Pharma D&S, a ajouté : « Cette alliance stratégique offrira à nos équipes l'opportunité de faire évoluer leur carrière et donnera à notre entreprise de solides fonctions supports pour faciliter une croissance durable. Nous sommes convaincus que nos deux organisations partagent le même ADN, ce qui se traduira par une meilleure qualité de service pour nos clients. »

Marco Conti, fondateur et PDG de C&P Engineering, a indiqué que « faire partie de PLG est l'occasion de fournir notre expertise sur mesure en matière de conception et de qualification de qualité à un plus large éventail de clients à travers l'Europe, en élargissant l'offre et en tirant parti du solide réseau que PLG possède déjà aujourd'hui. »

À propos de ProductLife Group (PLG)

La mission de ProductLife Group est de contribuer à l'amélioration de la santé humaine par la fourniture de services de conformité règlementaire, pour une utilisation sûre et efficace des solutions médicales. Depuis 30 ans, PLG accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, en combinant expertise locale et couverture géographique mondiale de 50 pays en direct et plus de 150 avec des partenaires. PLG propose des prestations de conseil et d'externalisation dans les domaines des affaires règlementaires, de la qualité et conformité, et de la vigilance et information médicale, qui couvrent aussi bien les produits existants sur le marché que les thérapies et outils de diagnostic innovants. Avec pour objectif d'améliorer constamment la valeur qu'il délivre à ses employés et à ses clients, PLG s'engage sur le développement de partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la maîtrise des coûts.

Pour plus d'information, consultez www.productlifegroup.com

A propos de Pharma D&S Group

La mission de Pharma D&S Group est de fournir aux entreprises pharmaceutiques et aux sociétés des sciences de la vie tous les services spécialisés dont elles ont le plus besoin. Pharma D&S offre à ses clients un soutien fiable, efficace et personnalisé tout au long de chaque processus qui affecte le cycle de vie de leurs produits, de leur développement à la commercialisation, de l'ingénierie des processus à la conception, à la construction et à la qualification des installations. Grâce à une grande variété d'expertises multidisciplinaires, les solutions de Pharma D&S Group sont personnalisables et flexibles pour aider les clients à surmonter les défis complexes d'un environnement en constante évolution.

Pharma D&S Group est composé de trois sociétés : Pharmaceutical Development and Services, C&P Engineering et PEC - Pharma Education Center.

Pour plus d'information, consultez https://www.pharmades.it/

Contacts

Andrea Pieri

Pharma D&S ? Directeur Commercial et Marketing

[email protected]

Paolo Fantini

C&P Engineering ? Manager Commercial et Marketing

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2082589/4048012/PLG_Logo.jpg

7 juin 2023 à 15:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :