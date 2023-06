Motion de Québec solidaire adoptée à l'unanimité : Plus de capacités d'intervention pour la SOPFEU





QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, salue l'adoption à l'unanimité de sa motion visant à augmenter les capacités d'intervention de la SOPFEU :

« Je salue le gouvernement de la CAQ d'avoir saisi ma main tendue et de s'être engagé à donner plus de capacités à la SOPFEU pour protéger la population québécoise des feux de forêt, qui risquent d'être plus nombreux dans les prochaines années en raison des changements climatiques. Ça prend une vision globale et plus de moyens pour combattre les feux de forêt. Le printemps 2023 va avoir servi d'avertissement à la CAQ : il est plus que temps que le gouvernement se dote d'une stratégie globale d'adaptation aux changements climatiques », déclare M. Fontecilla.

Voici le libellé final de la motion de Québec solidaire, adoptée à l'unanimité :

« Que l'Assemblée nationale félicite l'ensemble du personnel de la SOPFEU et des intervenants sur le terrain pour leur travail dévoué afin de protéger les forêts, les communautés et les infrastructures stratégiques contre les incendies de forêt?;

Qu'elle rappelle que les changements climatiques entrainent une augmentation des risques d'incendie de végétation en raison de la sécheresse accrue du couvert forestier et de la prolongation des épisodes de chaleur?;

Qu'elle constate que 158 feux de forêt sont actifs actuellement ;

Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement, dans le cadre de ses efforts d'adaptation aux changements climatiques, de s'engager à augmenter la capacité d'intervention de la SOPFEU. »

7 juin 2023 à 15:07

