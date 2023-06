Fermeture du pont Alexandra aux automobilistes

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes aux fins de travaux d'entretien durant les périodes suivantes:...

En partenariat avec COOP Taxi Laval et Chartrand Inc., la Société de transport de Laval (STL) est fière d'annoncer que le paiement par cartes de crédit et de débit est maintenant accepté à bord de tous ses véhicules de transport adapté. Puisque les...