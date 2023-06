Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable - Québec accorde plus de 3,4 M$ à 76 municipalités pour mieux protéger les sources d'eau potable





QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant 3 443 500 $ à 76 municipalités pour soutenir la réalisation d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable (PEPPSEP).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, dans le cadre du Forum national sur les lacs, organisé par le Conseil de l'environnement des Laurentides. L'objectif du programme, lancé en 2022, est de permettre aux municipalités locales responsables d'un prélèvement d'eau de définir les mesures de protection, y compris la planification de leur mise en oeuvre, visant à minimiser, voire à éliminer les menaces pouvant affecter la qualité ou la quantité des eaux qu'elles exploitent.

Rappelons qu'entre 2018 et 2022, le gouvernement a administré le Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP), doté d'un budget de 30 M$ pour cinq ans. Ce programme visait, entre autres, à soutenir les municipalités assujetties au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), soit celles détenant un système de distribution d'eau desservant plus de 500 personnes, dans la réalisation d'un premier rapport d'analyse de la vulnérabilité de leurs sources d'eau potable. Le PEPPSEP, qui s'inscrit dans la continuité du PPASEP, vise à appuyer financièrement, à la suite de cette analyse, l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable.

Citations :

« Il est primordial de protéger notre eau, une richesse collective irremplaçable qui fait notre fierté. Les investissements que ma collègue annonce aujourd'hui permettront l'élaboration d'un plan de protection propre à chaque municipalité afin de produire une eau potable de qualité pour tous les Québécois. J'invite d'ailleurs l'ensemble des municipalités à se doter, dès que possible, d'un plan de protection. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Dans un contexte où l'accessibilité de l'eau potable est devenue un enjeu capital partout dans le monde, il faut plus que jamais prendre conscience de la valeur inestimable de cette richesse naturelle pour le Québec et agir pour la préserver. Ensemble, nous avons le devoir de protéger les sources d'eau potable pour le bien de tous les Québécois et celui des générations futures. Je remercie toutes les municipalités qui se sont dotées d'un plan de protection, ce qui atteste leur volonté d'offrir une eau de qualité et en quantité suffisante à leurs concitoyens. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

En date du 30 mai 2023, 170 municipalités ont signifié leur intérêt à participer au PEPPSEP. Parmi celles-ci, 76 ont reçu la confirmation d'un financement pour la réalisation de leur plan de protection des sources d'eau potable, et l'admissibilité d'une vingtaine de municipalités est en cours de vérification.

Les municipalités qui bénéficient actuellement d'un soutien financier sont situées dans les 15 régions suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval , Mauricie, Montérégie, Nord-du-Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En plus de soutenir les municipalités dans l'élaboration de leur plan de protection des sources d'eau potable, le PEPPSEP encourage les partenariats entre les municipalités qui font face à des enjeux conjoints. Ainsi, les municipalités qui le souhaitent sont admissibles à une aide financière additionnelle dans leur démarche de collaboration pour éliminer ensemble les menaces susceptibles d'affecter leurs sources d'eau potable.

Les municipalités ont jusqu'au 31 mars 2024 pour soumettre une demande individuelle dans le cadre du PEPPSEP et jusqu'au 30 septembre 2023 pour les demandes en partenariat.

À noter qu'en vertu du RPEP, les rapports d'analyse de vulnérabilité produits par les municipalités en 2021 dans le cadre du PPASEP doivent être mis à jour aux cinq ans.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le PEPPSEP, consultez le site Web du Ministère où est notamment disponible une webdiffusion sur le programme.

