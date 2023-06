Consultation en ligne sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit sa démarche de consultation afin de déposer un projet de loi, à l'automne 2023, sur l'encadrement et le développement des énergies propres. Ce projet de loi visera entre autres à moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur de l'énergie, la Loi sur Hydro-Québec et la Loi sur la Régie de l'énergie.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les personnes intéressées sont invitées à participer à la démarche sur la plateforme de consultation du gouvernement du Québec, du 1er juin au 1er août 2023 inclusivement. Elles peuvent choisir entre deux questionnaires, selon leur niveau de connaissance du cadre légal et réglementaire de l'énergie au Québec. Il est aussi possible de déposer un mémoire.

Citation :

« Pour décarboner notre économie et assurer le développement de nos filières stratégiques, on doit revoir l'encadrement du secteur énergétique au Québec. Cette consultation publique va nous permettre de continuer de récolter les meilleures idées pour relever, ensemble, le défi de la transition énergétique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Un premier volet de la consultation a eu lieu le 15 mai dernier, à Montréal. Une soixantaine d'experts ont pris part à des ateliers portant sur trois axes : l'équilibre offre-demande, la tarification et la gouvernance. Les échanges ont permis d'enrichir la consultation publique en ligne et d'alimenter la réflexion en vue du dépôt du projet de loi.

Le Québec s'est engagé dans un exercice collectif de transition énergétique et entend décarboner son économie d'ici 2050, dans le respect des normes environnementales et sociales, tout en créant de la richesse pour ses citoyens.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement du Québec priorisera l'électrification et misera sur l'efficacité énergétique et les autres sources d'énergies renouvelables, notamment les bioénergies.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

7 juin 2023 à 13:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :