Félicitations aux 24 heures du Mans !





PORTO, Portugal, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- En ce premier centenaire de la course d'endurance la plus passionnante au monde, les 24 Heures du Mans, Adamastor, constructeur portugais de supercars à faible volume, ne célèbre pas seulement le 100e anniversaire de cette course emblématique, mais s'engage également à faire partie de son avenir.

Adamastor s'attache à réaliser ce rêve, celui d'inscrire son nom dans l'histoire de la course automobile, dont le chapitre principal se déroule sur le mythique circuit de La Sarthe depuis 1923, scène où l'homme et la machine sont poussés à l'extrême pendant 24 heures de lutte constante et intense.

C'est là, sur ces 13 kilomètres magiques de bitume, que ce soit sous le pont Dunlop, à plein régime sur la ligne droite de Mulsanne ou en défiant la physique dans les virages et chicanes les plus célèbres du monde, que continuent de s'écrire nombre d'histoires majeures de la course automobile. Nous aussi, nous en rêvons.

Nous voulons célébrer cette étape historique, la 100e édition des 24 heures du Mans, et nous voulons également mettre en lumière la force, la concentration, l'engagement et l'esprit d'équipe qui nous permettront de la célébrer, à l'avenir, sur la grille de départ. Rendez-vous sur la piste !

Pour en savoir plus : www.adamastor.com.pt/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2094175/Adamastor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2094180/Adamastor_Logo.jpg

7 juin 2023 à 13:00

