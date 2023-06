Le groupe La Poste et le Groupe CMA CGM signent L'ACCORD final qui renforce leur coopération en matière de livraison du dernier kilomètre, de LOgistique et de TRAnsport décarboné





PARIS et MARSEILLE, France, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste, Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM, Yves Delmas, directeur général de Geopost et Mathieu Friedberg, directeur général de CEVA Logistics, ont signé un accord final de coopération reposant sur les compétences respectives des deux groupes à différents niveaux de la chaîne logistique de transport, en Europe, hors France.

Une coopération internationale entre deux acteurs français majeurs de la logistique

Le Groupe CMA CGM et le groupe La Poste ont développé des compétences de premier plan dans le secteur de la logistique et du transport à travers notamment leurs filiales respectives, CEVA Logistics et Geopost.

Geopost est un acteur clé européen de la livraison de colis aux entreprises et aux particuliers, disposant d'un réseau étendu de livraison de colis en Europe. Geopost a ainsi livré 2,1 milliards de colis dans le monde en 2022 grâce à son réseau de plus de 1 400 hubs et dépôts, plus de 94 000 véhicules et 122 000 employés et partenaires.

Présent dans 170 pays à travers 1300 sites, CEVA Logistics est un opérateur mondial de la logistique contractuelle, de l'expédition de fret et de l'acheminement routier moyenne et longue distance, ainsi que la livraison du dernier kilomètre en France par sa filiale Colis Privé.

L'accord final de coopération va permettre aux deux groupes de :

Faire bénéficier les clients de CEVA du savoir-faire de Geopost dans la livraison du dernier kilomètre de colis à l'international, excepté en France .

. Développer des solutions de logistique retours et d'économie circulaire en s'appuyant sur l'expertise du premier/dernier kilomètre de livraison de colis de Geopost et sur le savoir-faire logistique (inspection, contrôle qualité, préparation de commandes, reconditionnement) du groupe CEVA.

Diminuer les émissions carbone des deux entités en optimisant conjointement le transport routier longue distance en véhicules bas carbone.

Ces actions contribueront à l'atteinte des objectifs ambitieux des deux groupes : le groupe CMA CGM vise 2050 pour atteindre le net zéro carbone. Depuis 2012, les livraisons du groupe La Poste sont neutres en carbone en mesurant l'empreinte carbone par colis, en la réduisant au maximum et en compensant les émissions restantes, le tout dans le but de réduire de 30 % ses émissions carbone par colis d'ici 2025 (par rapport à 2013).

Philippe Wahl a déclaré : « En consolidant notre relation partenariale avec CMA CGM, nous choisissons de conjuguer nos forces et nos expertises au bénéfice d'une logistique internationale performante et vertueuse. Cette étroite collaboration entre Geopost leader européen de la livraison du dernier kilomètre et Ceva Logistics, spécialiste du fret et de l'acheminement longue distance doit permettre de faire émerger des solutions de transport plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Un engagement qui reflète la priorité stratégique du groupe La Poste en faveur de la décarbonation de l'économie. »

Rodolphe Saadé a déclaré : « en tant que Groupe français, nous sommes heureux de nous associer à La Poste et de combiner nos expertises, que ce soit dans la livraison de colis à l'international ou le développement de solutions logistiques dans l'économie circulaire. La Poste pourra compter sur notre réseau à l'international ainsi que sur le savoir-faire de notre filiale CEVA Logistics dans certains métiers clefs, tout comme nous pourrons nous appuyer sur la leur. Ce partenariat nous permettra de renforcer la qualité et la compétitivité de nos offres de services respectives, et d'améliorer notre empreinte carbone ».

