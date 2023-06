SAYONA ANNONCE LA NOMINATION DE JEAN-LUC BUGNON AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT ENVRIONNEMENT





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium québécois Sayona est très heureux d'annoncer la nomination de Jean-Luc Bugnon au poste de Vice-Président Environnement. Cumulant plus de 15 ans d'expérience en matière d'évaluation et de gestion environnementale, le parcours de M. Bugnon en fait un atout stratégique pour Sayona dans l'atteinte des plus hauts standards de l'industrie minière en matière de respect de l'environnement.

Gestionnaire efficace, M. Bugnon occupait jusqu'à récemment le poste de Chef de projet pour la société Englobe, leader canadien dans les domaines de l'environnement, de l'ingénierie, du traitement des sols. Il a oeuvré au sein de la Société du Plan Nord et a fondé sa propre entreprise, Environnement industriel Bugnon Inc., ce qui lui a permis de développe et d'offrir son expertise dans la vérification environnementale des infrastructures, les études d'impact et dans l'atteinte des exigences de conformité de la norme ISO 14001 :2004, un standard dans la gestion environnementale.

À titre de Vice-Président Environnement, M. Bugnon exercera un rôle de leader afin que l'entreprise respecte ses obligations de conformité environnementale et applique les meilleures pratiques de l'industrie.

« Nous sommes très fiers que Jean-Luc se joigne à l'équipe de Sayona. Nous souhaitons consolider notre position de leader de l'industrie du lithium, et cela passe, entre autres, par la mise en place des plus hauts standards en matière de respect des normes environnementales. Nous pouvons désormais compter sur les connaissances et l'expertise de Jean-Luc pour respecter nos engagements, améliorer nos façons de faire et faire en sorte de demeurer un modèle pour l'industrie du lithium. » a commenté M. Guy Belleau, chef de la direction de Sayona.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

SOURCE SAYONA

7 juin 2023 à 12:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :