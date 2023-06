Avis aux médias - Conférence de presse concernant le dépôt du rapport du Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale





QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, et la présidente du Groupe de travail, Mme Hélène David, procéderont à une annonce concernant l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale.

DATE : Le jeudi 8 juin 2023

10 h 30 - Breffage technique

11 h 30 - Conférence de presse



LIEU : Salle Evelyn-Dumas

Hôtel du Parlement

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 heures, le 8 juin afin de recevoir les documents de référence concernant l'annonce.

