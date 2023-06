Waterton et Glacier annoncent la réouverture de Goat Haunt





Il sera de nouveau possible de traverser la frontière entre le parc national des Lacs-Waterton et le parc national Glacier pendant la saison 2023.

WATERTON PARK, AB, le 7 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le parc national des Lacs-Waterton (en Alberta, au Canada) et le parc national Glacier (au Montana, aux États-Unis) annoncent qu'on pourra de nouveau traverser la frontière à pied et en embarcation entre les deux parcs pendant la saison 2023.

Le secteur de Goat Haunt du parc national Glacier ouvrira pour la saison le 24 juin 2023. Il s'agit d'un secteur éloigné à l'extrémité sud du lac Waterton Supérieur qui est accessible uniquement par voie d'eau ou sentier de randonnée.

Le parc national Glacier offrira des programmes d'interprétation à Goat Haunt à compter de la semaine du 25 juin, ainsi que diverses causeries au pavillon Snowflake et de courtes randonnées guidées aux visiteurs qui se déplacent en bateau.

Les randonnées du parc international de la Paix seront guidées conjointement par un interprète de Parcs Canada et un garde de parc du service national des parcs américain tous les vendredis, du 30 juin au 1er septembre.

Le calendrier(en anglais seulement) des programmes de la saison est en cours de mise à jour et nous invitons les visiteurs à revenir un peu plus tard.

Les abris de camping dans l'arrière-pays de Goat Haunt seront également ouverts pendant la saison 2023.

Le meilleur moyen et le plus courant d'accéder à Goat Haunt est à partir du parc national des Lacs-Waterton. Les visiteurs peuvent :

Emprunter le sentier de la Rive-du-Lac. Le trajet commence au début du sentier Bertha dans le village de Waterton et se dirige vers le sud vers le poste de garde de Goat Haunt. La randonnée est de 13,5 kilomètres, aller seulement (près de 8,5 milles) et nécessite une réservation de retour en bateau par Shoreline Cruises (en anglais seulement) ou de 27 kilomètres aller-retour (près de 17 milles).

Le trajet commence au début du sentier Bertha dans le village de Waterton et se dirige vers le sud vers le poste de garde de Goat Haunt. La randonnée est de 13,5 kilomètres, aller seulement (près de 8,5 milles) et nécessite une réservation de retour en bateau par Shoreline Cruises (en anglais seulement) ou de 27 kilomètres aller-retour (près de 17 milles). Pagayer, naviguer sur une embarcation personnelle, profiter d'une croisière panoramique ou utiliser un traversier. Toutes les embarcations non motorisées doivent être inspectées, et toutes les embarcations motorisées doivent être en quarantaine pendant 90 jours avant d'être mises à l'eau dans le parc national des Lacs-Waterton. On peut trouver plus d'information sur les exigences relatives aux embarcations sur le site Web de Parcs Canada.

Il est nécessaire de planifier le franchissement de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et de respecter les règlements du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les visiteurs qui souhaitent traverser la frontière par embarcation personnelle ou à pied doivent être munis d'un passeport et déclarer leur entrée aux États-Unis à l'aide de l'application CBP ROAM et leur retour au Canada à ASFC par téléphone. Les visiteurs qui font une croisière avec Shoreline Cruises (en anglais seulement) n'ont pas besoin de passeport. Des kiosques se trouveront près du quai pour utiliser cette application. On peut trouver plus d'information sur l'application CBP ROAM sur le site Web de CBP (en anglais seulement).

« Traverser la frontière à pied ou en bateau est une expérience unique pour les visiteurs, qui peuvent admirer la majesté du parc international de la paix Waterton-Glacier. Nous avons hâte d'offrir de nouveau une expérience qui permet aux visiteurs de se rapprocher de la nature des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis. »

Locke Marshall, directeur

Unité de gestion des Lacs-Waterton

Agence Parcs Canada

« Je suis ravi de rouvrir Goat Haunt et d'offrir de nouveau aux visiteurs une expérience qui se trouve au coeur du parc international de la Paix. Goat Haunt est l'endroit par excellence pour célébrer la paix et l'amitié durables entre les États-Unis et le Canada, ainsi que les ressources et la splendeur partagées que nous protégeons par l'intermédiaire de Parcs Canada et du service national des parcs. »

Dave Roemer, directeur

Parc national Glacier

Service national des parcs

Créé en 1932, le parc international de la Paix Waterton-Glacier est le premier parc international de la paix au monde. Situé de part et d'autre de la frontière entre le Canada et les États-Unis, il offre des paysages d'une beauté exceptionnelle, ainsi qu'une flore et une faune très variées. Ce parc commémore la paix et la bonne volonté que les deux pays continuent de partager.

et les États-Unis, il offre des paysages d'une beauté exceptionnelle, ainsi qu'une flore et une faune très variées. Ce parc commémore la paix et la bonne volonté que les deux pays continuent de partager. On peut trouver des cartes et des listes de randonnées d'une journée sur le site Web du parc national Glacier (en anglais seulement). Nous encourageons les visiteurs à vérifier l'état des sentiers sur le site Web du service national des parcs (en anglais seulement) et le site Web de Parcs Canada avant de partir.

