HCLTech lance une installation de test avancée pour les OEM d'infrastructure 5G

HCLTech, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, a annoncé le lancement d'un laboratoire de test de pointe à Chennai, en Inde, pour permettre aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) d'infrastructure de télécommunication du monde entier de tester et de valider des solutions 5G.

Ce site, le premier du genre en Inde, est équipé de scanners haut de gamme qui permettent aux OEM du monde entier de tester les grandes stations de base cellulaires ainsi que les antennes compactes utilisées dans les téléphones portables, les gadgets intelligents, les systèmes de surveillance de santé et les systèmes de télésurveillance.

« Nous nous engageons à faire progresser la téléphonie mobile de nouvelle génération avec les plus hauts niveaux de qualité, de performances et de technologie. Notre équipe d'ingénieurs hautement expérimentés et qualifiés teste et contrôle les produits cellulaires et non cellulaires avec une grande précision », déclare Vijay Guntur, président, Ingénierie et services de R&D, HCLTech.

Actuellement équipé pour tester et valider les antennes de télécommunication 5G pour des bandes de fréquences jusqu'à 7 GHz, le laboratoire peut évoluer pour tester l'infrastructure 5G à fréquence d'ondes millimétriques afin d'aider les OEM et les prestataires de services de télécommunication à mesurer rapidement et précisément les paramètres critiques.

« Ces paramètres aident les OEM d'infrastructure de télécommunication à accélérer le délai de mise sur le marché, à optimiser le réseau cellulaire et à fournir une connectivité sans faille pour la voix et les données », ajoute Vijay Guntur.

HCLTech est l'un des leaders mondiaux des services d'ingénierie et de R&D et travaille avec plus de 100 des 250 entreprises du monde qui dépensent le plus en R&D.

