Plus de 30 000 vapoteurs québécois ont signifié au gouvernement qu'ils tiennent aux saveurs





MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - C'est le 3 juin dernier que les consultations sur le projet du gouvernement de la CAQ d'abolir les saveurs dans le vapotage ont pris fin. Les vapoteurs du Québec, dans une mobilisation sans précédent, ont été plus de 30 000 à envoyer leurs commentaires par écrit au gouvernement afin de lui faire part des conséquences néfastes de son projet d'abolir les saveurs dans le vapotage. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) espère maintenant que le gouvernement et la Santé publique vont prendre le temps de lire les commentaires de ces 30 000 personnes.

« Plus de 30 000 personnes ont pris le temps d'écrire au gouvernement pour leur dire qu'ils tiennent aux saveurs et comment cela leur a permis d'arrêter de fumer. Ma plus grosse crainte est que pour les dogmatiques à la Santé publique, leur idée soit déjà faite et qu'ils ne prendront pas le temps de lire les commentaires des gens. Depuis le début du processus, toutes les rencontres demandées au gouvernement et à la Santé publique afin d'aller leur expliquer le point de vue des consommateurs ont été refusées. La moindre décence serait qu'ils lisent les témoignages des vapoteurs inquiets pour leur santé » de commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

La CDVQ est confiante qu'après avoir lu les 30 000 documents, le gouvernement Legault et son ministre de la Santé Christian Dubé entendront raison et mettront fin au projet d'abolir les saveurs dans le vapotage « Si après avoir lu ces 30 000 textes, le gouvernement tient encore la ligne dure avec l'abolition des saveurs, il faudra vraiment se questionner à savoir si la CAQ est à la solde des compagnies de tabac, qui elles, se réjouissent vraiment de voir le nombre de fumeurs potentiels augmenter » de conclure Valerie Gallant.

7 juin 2023

