iiPay lance ContractorPay pour répondre à la demande croissante de la Gig Economy





CHELTENHAM, Angleterre et DALLAS, 8 juin 2023 /PRNewswire/-- iiPay , iiPay, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de paie mondiale basées sur le cloud, a annoncé le lancement de l'innovante ContractorPay , une nouvelle solution conçue pour soutenir la Gig economy, ou économie à la tâche, en pleine croissance. Cette nouvelle offre permettra aux entreprises multinationales de gérer sans effort les paiements à leurs sous-traitants dans le monde entier, en allégeant la charge administrative et en apportant des avantages supplémentaires à leur organisation. En optimisant les processus de paiement des entrepreneurs, iiPay permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle tout en facilitant une expérience de paiement transparente pour toutes les personnes concernées.

Selon un récent rapport de McKinsey, la gig economy devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 540 millions de personnes concernées d'ici à la fin de 2023, ce qui représente environ 15 % de la main-d'oeuvre mondiale. Cette croissance exponentielle de l'ensemble du marché du travail temporaire a incité les entreprises de divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la santé et la technologie, à reconnaître l'immense potentiel de la main-d'oeuvre flexible.

« iiPay ContractorPay fournira aux entreprises la flexibilité et l'agilité nécessaires pour payer leur personnel contractuel, tout en bénéficiant d'un parcours de paiement transparent de bout en bout », a déclaré Curtis Holmes, PDG d'iiPay. « Compte tenu de la vaste expérience d'iiPay en matière de complexité et de conformité de la paie au niveau mondial, ContractorPay est une extension naturelle qui permettra à nos clients existants de bénéficier de cette solution, tout en ouvrant la voie à de nouveaux clients pour qu'ils disposent d'une solution intégrée de paie et de paiement, que leurs précieux talents soient des employés ou des sous-traitants. »

Avec ContractorPay , les clients du monde entier peuvent bénéficier d'une série d'avantages, notamment

Des processus de paiement rationalisés qui réduisent la charge administrative et améliorent l'efficacité.

De la flexibilité pour payer les entrepreneurs dans plusieurs devises et pays dans les délais impartis.

Une meilleure visibilité des rapports et des informations en temps réel grâce à un tableau de bord analytique intuitif permettant de suivre les paiements et de prendre des décisions fondées sur des données, ce qui permet une meilleure gestion et un meilleur suivi des dépenses des entrepreneurs.

iiPay exploite la puissance de sa plateforme logicielle innovante basée sur le cloud, conçue pour la paie et les paiements, afin d'autonomiser les organisations dans divers secteurs et tailles. La prise en compte du potentiel de transformation de l'économie des indépendants et du marché des entrepreneurs permet à iiPay de débloquer une multitude d'avantages, notamment des analyses complètes, de solides capacités de création de rapports et une intégration transparente avec les systèmes financiers et de gestion des ressources humaines.

À propos d'iiPay :

iiPay tire parti de sa technologie logicielle innovante basée sur le cloud pour offrir à ses clients une expérience de gestion de la paie exceptionnelle dans plus de 100 pays. La solution d'iiPay permet aux professionnels de gestion de la paie, aux RH et aux responsables financiers de gérer des données, des analyses, des renseignements commerciaux et des rapports avancés sur l'ensemble de la paie mondiale à tout moment. En mettant continuellement l'accent sur l'expérience client, iiPay reflète l'ambition de l'entreprise visant à simplifier les processus mondiaux de gestion de la paie ? Pour les entreprises. Pour les gens.

